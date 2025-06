Danmark sender jagerfly til Grønland

Den grønlandske regjeringen melder at Danmark kommer til å øke sin militære aktivitet både på Grønland og i Arktis i sommer.

Blant annet skal F-16-kampfly patruljere over øyas vestkyst i sommer. To helikoptre skal også være i nærheten, og en fregatt skal stasjoneres i nordområdet for å styrke posisjonen i Arktis.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever at forsvaret trener på evnen til å operere i og ved Grønland, sier Grønlands minister for utenriks og forskning Vivian Motzfeldt.

Den danske fregatten Niels Juel passerte torsdag 5. juni 2025 Færøerne på vei mot Grønland. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

15. juni skal Frankrikes president Emmanuel Macron besøke Grønland, i følge med Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Grønland har fått mye internasjonal oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump sa at han ønsket å ta kontroll over øya. Grønland er i dag stort sett selvstyrt, men er en del av kongeriket Danmark.

Både Danmark og Grønland har blankt avvist Trumps tilnærminger.