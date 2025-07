Trump-administrasjonen vil svekke utslippsreguleringer

I 2009 erklærte USAs miljødirektorat EPA at CO 2 og fem andre drivhusgasser utgjør en trussel mot folkehelsen og folks velferd. Dermed falt utslipp av disse innunder «Clean Air Act», en lov som regulerer luftforurensning.

Nå ønsker Trump-administrasjonen og miljødirektoratet å trekke erklæringen, som igjen bygger på en høyesterettsavgjørelse fra 2007.

Erklæringen ligger til grunn for regulering av utslipp fra blant annet biler, fly, og kraftproduksjon. Disse kan nå bli opphevet dersom EPA trekker erklæringen og dermed det juridiske grunnlaget for reguleringer av utslipp.

Grunnmur for regulering av utslipp

I tillegg til å oppheve en rekke miljøkrav, kan endringen få store følger for framtidige amerikanske tiltak mot klimaendringer.

– Dagens kunngjøring kan bidra til den største dereguleringen i USAs historie, sa direktør Lee Zeldin i Environmental Protection Agency (EPA), det amerikanske miljødirektoratet.

Zeldin har tidligere sagt at han skal «kjøre en dolk rett inn i hjertet av klimaendringsreligionen».

EPA skriver at oppheving av reguleringene kan gi innsparinger på rundt 550 milliarder kroner årlig.

Organisasjonen Center for Biological Diversity mener regnestykket er feil og trekker fram at amerikanske bileiere i dag i snitt sparer rundt 61.000 kroner på drivstoff og vedlikehold gjennom en bils levetid på grunn av dagens reguleringer.

Varsler rettslige skritt

Transportsektoren står for 28 prosent av USAs klimagassutslipp, mer enn noen annen sektor. Kun tre land har større nasjonale utslipp enn samferdselssektoren i USA alene, ifølge den amerikanske miljøorganisasjonen Natural Resources Defense Council (NRDC).

Bakgrunnen for EPAs erklæring i 2009 var en overveldende vitenskapelig konsensus og bred fagfellevurdert forskning. To år tidligere slo USAs høyesterett fast at klimagasser skulle regnes som forurensende og dermed omfattes av loven om luftforurensning.

Nå kan høyesterett få saken på sitt bord nok en gang. I motsetning til i 2007 er det i dag en klar overvekt av dommerne i USAs høyesterett som støtter republikanerne.

Det er varslet en rekke rettslige skritt fra flere miljøorganisasjoner, delstater og advokater mot avgjørelsen. Flere organisasjoner har gått hardt ut mot de varslede vedtakene, som først skal ut på høring i 45 dager.