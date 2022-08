Mens revolusjonen innen elbilder og el-ferger er godt gang, er luftfarten knapt i startgropa.

Det betyr ikke at det ikke forskes på nullutslippsfly. Jonas Kristiansen Nøland ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU arbeider med ulike løsninger for elektriske fly for forskjellige distanser gjennom NTNU-satsingen «Clean aviation».

– Har du en tidsplan for når vi kan booke de første elflybillettene våre?

– Det er mange datoer som er blitt lovet de siste årene. 2026 er et år mange lover at du skal komme opp i lufta. Jeg tenker at det er litt vel optimistisk, men i løpet av de tjueårene vi er i nå, tror jeg mye kan skje, sier Nøland.

Det norske kortbanenettet er svært godt egnet til korte ruter basert på små fly med få passasjerer. Batteridrevne fly kan gjøre jobben, men selv her er det utfordringer. Blant annet er det krav til ekstra flytid om noe skulle gå galt.

Rolls-Royce utvikler elektriske flymotorer i Trondheim. Og Elfly i Bergen er i ferd med å bygge og sertifisere elektriske flybåter. Også dette er Nøland involvert i.

– Jeg tror elektrisk luftfart er en veldig god mulighet for Norge, sier han. – Det ser du i hvor viktig luftfart er for Norge.

Han tror de store utfordringene for elektrisk luftfart først og fremst er vekt.

Og kanskje kan flytende hydrogen bli svaret på de mellomlange distansene? Det er et av temaene for dagens podkast.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.