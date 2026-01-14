Trikkestans i Oslo – ny hund kan ha fått støt av trikkeskinner

Politiet bekrefter til Avisa Oslo at de undersøker saken.
– En melder fortalte til oss at hunden hennes hadde falt om og fått kramper etter å ha gått i sporet. Melder fikk selv støt da hun tok på hunden, sier politiets operasjonsleder Roy Langengen til avisa.
Strømmen er kuttet i området.
– Det undersøkes om strømmen har gått veier den ikke skal. Derfor er strømmen tatt i området, sier Langengen.
Ruter bekrefter til avisa at de har fått en feilmelding, og at trikkens linje 19, 18, 17 og 12 ikke stopper på Jernbanetorget mens saken undersøkes.
– Det jobbes for å rette dette så kjapt som mulig, sier Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen.
Avisa Oslo skrev i forrige uke om en annen hundeeier som også opplevde at hunden fikk elektrisk støt på Jernbanetorget i forrige uke.
Amerikanske styrker bordet russisk tankskip: – Ulovlig, sier orlogskaptein