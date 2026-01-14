Abonner

Trikkestans i Oslo – ny hund kan ha fått støt av trikkeskinner

Deler av Jernbanetorget er stengt av med politisperringer etter at en hund falt sammen i kramper.

Det er stopp i trikketrafikken ved Oslo S etter en hund fikk støt.
Det er stopp i trikketrafikken ved Oslo S etter en hund fikk støt. Foto: Arash A. Nejad
NTB
14. jan. 2026 - 15:20

Politiet bekrefter til Avisa Oslo at de undersøker saken.

– En melder fortalte til oss at hunden hennes hadde falt om og fått kramper etter å ha gått i sporet. Melder fikk selv støt da hun tok på hunden, sier politiets operasjonsleder Roy Langengen til avisa.

Strømmen er kuttet i området.

– Det undersøkes om strømmen har gått veier den ikke skal. Derfor er strømmen tatt i området, sier Langengen.

Ruter bekrefter til avisa at de har fått en feilmelding, og at trikkens linje 19, 18, 17 og 12 ikke stopper på Jernbanetorget mens saken undersøkes.

Gikk det strøm i skinnene? Det undersøkes onsdag. Foto:  Arash A. Nejad
– Det jobbes for å rette dette så kjapt som mulig, sier Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen.

Avisa Oslo skrev i forrige uke om en annen hundeeier som også opplevde at hunden fikk elektrisk støt på Jernbanetorget i forrige uke.

