Tre viktige konklusjoner om Norges fornybareksport: Norge har byggeklossene for å vokse

Analyseselskapet Menon Economics har gjort en fersk kartlegging av norsk fornybarindustri på oppdrag fra oss i Eksportkreditt Norge.

Her er tre viktige funn i rapporten.

Den første hovedoverskriften er at norsk eksport av teknologi og tjenester til fornybar energi hadde en flat utvikling fra 2016 til 2017 etter flere år med vekst. Internasjonal omsetning tikket inn på 11,4 milliarder kroner, av dette var i overkant av 6 milliarder «ren» eksport, det vil si salg fra produksjon i Norge til utlandet.

Utflatingen representerer ikke nødvendigvis en ny trend. Omsetningen til de største enkeltselskapene, som svinger år til år for noen av bedriftene, slår kraftig inn på tallene.

Sol dominerer

Det andre resultatet er at vind- og solenergi står for hele 90 prosent av «ren» eksport, og at norsk eksport dermed er godt synkronisert med framtidige vekstmuligheter globalt. Våre vind- og solnæringer er også særs eksportrettet, i motsetning til vannkraftindustrien, som har mer enn 80 prosent av sitt salg i hjemmemarkedet, altså i Norge.

I juli kom Bloomberg New Energy Finance med sin oppdaterte New Energy Outlook. Her anslår analyseselskapet at 11,5 billioner dollar (11.500 milliarder) kommer til å bli investert i ny kraftproduksjon globalt mellom 2018 og 2050.

Hele 8,4 billioner av dette vil være i ny vind- og solenergi, mens 1,5 billioner vil bli investert i andre karbonfrie teknologier som vann- og atomkraft. Det er bra at norsk fornybarnæring matcher markedspotensialet. Her har AS Norge byggeklossene for videre vekst.

Smått sammenlignet med olje og gass

Samtidig, og dette er den tredje erkjennelsen, så viser kartleggingen at norsk fornybar bransje fortsatt er liten både i norsk og internasjonal sammenheng. I årets analyse har vi kartlagt sysselsetting. Om lag 2400 personer jobber med landbasert og havbasert vindenergi, mens 1200 er sysselsatt innen solenergi. Til sammenlikning arbeider 170.000 i olje- og gassindustrien her i landet.

Det er leverandørindustrien som dominerer sol- og vindnæringene: nesten 90 prosent arbeider i en leverandørbedrift. Igjen, vannkraft er i en egen kategori. Mer enn halvparten av de 4600 vannkraftsysselsatte jobber med rådgivning og forskning og utvikling.

Internasjonalt har norske leverandører en markedsandel på cirka 0,4 prosent. Havvind er unntaket—her er markedsandelen opp mot 5 prosent. I fjor lanserte to store oljeleverandører, Aker Solutions og Kværner, sine offshorevindsatsninger, Equinor fortsetter sin utvikling av blant annet den flytende Hywind-teknologien. Slik verden ser ut i dag er det innen havvind norsk fornybar eksport vil se størst vekst i årene framover.

(I årets kartlegging tok vi ikke med tallene til 2016-vinneren Siem Offshore Contractors GmbH, da denne tyske offshore vindleverandøren nylig er solgt fra Siem Offshore i Kristiansand til London-baserte Subsea 7).