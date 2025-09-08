Trafikverket varsler milliardkrav mot entreprenør

Ifølge en intern granskning har entreprenøren West Link Contractors (WLC), et konsortium bestående av NCC Sverige og tyske Wayss & Freytag Ingenieurbau, bidratt til at kostnadsanslagene har økt fra 8,1 til 12,9 milliarder svenske kroner, skriver Trafikverket i en pressemelding.

Varsler milliardkrav

Granskningen av E05 Korsvägen er en del av en bredere innsats fra Trafikverket for å øke kostnadskontrollen og sikre sunn konkurranse.

Den inkluderer granskninger av flere store kontrakter hos Trafikverket, som startet i juni 2024. Tidligere granskninger av kontrakter som E4 Förbifart Stockholm trafikplats Vinsta og Varbergstunneln ble avsluttet uten funn.

Granskningen av E4 Förbifart Stockholm bergtunnlar Lovön førte derimot til at leverandøren AF Anläggning AB ble kastet ut og politianmeldt.

– Vi ser svært alvorlig på resultatet fra granskningen av Korsvägen som viser systematiske mangler fra entreprenøren når det gjelder både produksjons- og innkjøpseffektivitet. Vi har over lengre tid påpekt disse manglene, men til tross for dette har kostnadene fortsatt å øke, noe som alvorlig har skadet vår tillit til entreprenøren, sier Patrick Guné, virksomhetsområdesjef Store Prosjekter i Trafikverket, i en pressemelding.

Vil holde tilbake betaling

Trafikverket jobber hardt med kostnadskontroll og arbeider for tiden med å utvikle nye kontraktsformer i dialog med bransjen. De har blant annet inngått den første alliansekontrakten på det svenske markedet og vurderer bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS).

I henhold til kontrakten skal entreprenøren dekke 20 prosent av alle kostnader som overstiger kostnadsprognosen for prosjektet.

De varsler nå milliardkrav mot West Link Contractors og skriver at de vil holde tilbake betalinger som sikkerhet.

Overrasket over anklagene

NCC Sverige kjenner seg ikke igjen i beskyldningene fra Trafikverket.

– Vi har over lengre tid hatt dialog med Trafikverket om kostnadsutviklingen ved Korsvägen, som skyldes mange ulike deler som Trafikverket har ansvaret for. Vi deler på ingen måte dette synet og er svært overrasket over Trafikverkets påstander. Vi vil komme med et svar på disse påstandene innen kort tid, sier pressesjef Amelie Winberg i NCC Sverige til TU.

De totale konsekvensene av feilene er foreløpig ikke klare, og Trafikverket jobber med å utarbeide en ny sluttkostnadsprognose for prosjektet, basert på resultatene fra granskningen.

En oppdatert prognose forventes å bli presentert i løpet av kort tid.