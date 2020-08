Toyota håper på fluorbaserte batterier – med en rekkevidde på 1000 kilometer

Når det gjelder batteridrevne biler, har Toyota holdt seg litt i bakgrunnen. Offisielt sier produsenten at deres strategi er å tilby elektrifisering bredt og til en pris som alle har råd til. Derfor har de ikke investert i rene batteribaserte biler.

Men selv om de mangler i modellpaletten, betyr det ikke at industrigiganten ikke driver med batteriutvikling, snarere tvert imot.

Ifølge den japanske avisen Nikkei har forskere ved Universitetet i Kyoto i samarbeid med Toyota utviklet et batteri med fast elektrolytt som har sju ganger høyere energitetthet enn et vanlig litium-ion-batteri. Forskerne peker på at dette innebærer at elbiler kan nå hele 100 mil på én enkelt lading.

Anode av kobber, kobolt og fluor

Så hva er nytt? Vel, Nikkei rapporterer at batteriprototypen skiller seg ut ved at anoden består av kobber, kobolt og fluorid, og at katoden stort sett består av lantan.

Forskjellen fra et litiumionbatteri er at de kan overføre flere elektroner, noe som forklarer den høyere energitettheten.

I produksjon vil dette bety enormt mye for batteribiler. Delvis fordi du da kan få mye høyere kapasitet på mindre plass.

Japanske forskere er imidlertid ikke alene om å prøve å lage fluorbaserte batterier. I Tyskland er det flere forskningsprosjekter på gang, men så langt har ingen av dem kommet så langt som kommersialisering.

En grunn til at vi ikke ser disse «superbatteriene» i dagens elbiler, er at det finnes ulemper. Til dels krever fluorbaserte batterier høye temperaturer for å fungere, og da ekspanderer de. Det at de trenger energi til oppvarming betyr også at det er tapt energi som ellers ville gått til å drive kjøretøyet – som ikke er optimalt i en batteribil.

Honda og Nasa

Forskere fra Honda og Nasa har absolutt klart å skaffe fluorbaserte batterier som fungerer ved romtemperatur, noe de publiserte en studie på 2018. Problemet der var imidlertid at det bare fungerte i syv ladesykluser.

En annen ulempe som Kyoto-forskere har funnet, er at deres fluorbaserte batteri inneholder kobolt, et konfliktmetall som de fleste batteri- og bilprodusenter gjør sitt ytterste for å fjerne fra ligningen.

Foreløpig er det ikke klart hvor mye av de forskjellige stoffene prototypen inneholder, eller hvilken temperatur de fungerer i. Forskerne sier imidlertid at de har klart å kontrollere hvordan batteriet ekspanderer.

Vi vil imidlertid ikke se denne teknologien i en bilmodell de neste årene. Nikkei melder at eksperter ikke tror at de lovende fluorione-batteriene vil bli introdusert til markedet før 2030.