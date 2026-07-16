Tolv års fengsel etter brukollapsen i Genova i 2018

Giovanni Castellucci, som var daglig leder i selskapet Autostrade, var anklaget for bevisst å ha utsatt nødvendig vedlikehold. Dommen som falt torsdag, er likevel kortere enn påstanden på 18 års fengsel.

Advokaten til Castellucci mener på sin side at han kun er en syndebukk, og at det var naturlig korrosjon i bruas kabler som førte til kollapsen, ikke dårlig vedlikehold.

Vil ha sannheten fram

Totalt er det 57 tiltalte som har blitt stilt for retten for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk. De fleste jobbet i enten veidriftselskapet Autostrade per l'Italia (ASPI) eller ingeniørselskapet Spea, som hadde ansvar for henholdsvis drift og vedlikehold av brua. De risikerer fengselsstraffer på over 400 år til sammen.

– Vi håper de blir dømt, men åpenbart er det viktigste for de etterlatte at sannheten kommer fram. Dessverre kommer ikke de avdøde tilbake, sier Egle Possetti, talsperson for de etterlatte. Hun mistet selv fire familiemedlemmer i kollapsen.

Dystre konklusjoner

I et voldsomt regnvær 14. august 2018 klappet pilar nummer ni på den 51 år gamle Morandi-brua sammen. Titalls kjøretøyer på den travle A10-motorveien raste ned i dalen under, midt i storbyen Genova. I ruinene fant man til slutt likene av 43 personer.

Den fire år lange rettssaken har i hovedsak handlet om vedlikeholdet av brua siden den ble åpnet i 1967. Påtalemyndigheten trekker dystre konklusjoner etter politiets etterforskning: «Mellom åpningen i 1967 og kollapsen, altså 51 år senere, ble ikke engang minimalt vedlikehold gjennomført for å forsterke spennene langs pilar nummer ni.»

– Tikkende bombe

To andre brupilarer, nummer ti og elleve, hadde nylig fått utført sårt tiltrengt vedlikehold, og arbeid på pilar nummer ni lå i planene, men rakk aldri å skje.

– Morandi-brua var en tikkende bombe. Du kunne høre tikkingen, men visste ikke når den skulle eksplodere, sa statsadvokat Walter Cotugno under rettssaken.

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