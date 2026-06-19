Togveteraner mener Go-Ahead hadde for få tog til å lykkes

To tidligere Go-Ahead-ansatte med 40 års erfaring fra jernbanen mener selskapet aldri hadde forutsetninger for å lykkes på Sørlandsbanen, skriver NRK.

Roald Stallemo og Dag Brekkan har begge jobbet i NSB og Vy, og begynte hos Go-Ahead for å kjøre tog på Sørlandsbanen i 2019. De mener blant annet at togselskapet kjørte en for stram ruteplan med for få tog.

På Sørlandsbanen er 605 tog innstilt ved utgangen av mai 2026, ifølge NRK. Punktligheten for Go-Aheads trafikk på strekningen var 66 prosent i 2025. Selskapet har brukt 470 millioner kroner på erstatningsbusser og drosjer, mens passasjertallet har falt fra rundt én million til 700.000. Målet var 1,3 millioner reisende.

Når togene måtte på verksted, hadde de ikke tog å sette inn, hevder de. Go-Ahead har åtte tog i daglig drift. Da Vy kjørte Sørlandsbanen hadde de også åtte tog, men til sammen 16 tog i landet de kunne veksle på.

Låst til selskapet

Stallemo mener en hovedfeil ved konkurranseutsettingen var at togene ble låst til hvert enkelt selskap, i stedet for å inngå i en felles pool.

Go-Ahead-sjef Emil Eike avviser at åtte togsett er for lite til å drive Sørlandsbanen. Han mener problemet først og fremst skyldes mangelfullt vedlikehold over tid, og at jernbanereformen har synliggjort konsekvensene av etterslepet.

Vedlikeholdet utføres av verkstedselskaper, mens togene eies av statlige Norske tog.

Eike sier at tog til 150 millioner kroner ikke bør stå mer stille enn nødvendig, og mener det hadde vært mulig å levere på ruteplanen dersom vedlikeholdet hadde vært på stell.