To døde da seilskute traff Brooklyn-broen i New York

Kollisjonen utløste en omfattende utrykning fra nødetatene i den amerikanske storbyen.

New York-ordfører Eric Adams sier to personer mistet livet i ulykken, mens 17 ble skadet. Tilstanden er kritisk for to av de skadede.

Det var 277 personer om bord da skipet mistet motorkraften og krasjet inn i broen, skriver Adams på X.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Tar resirkulering av flasker til nye høyder med innovativ 3D-løsning

Den mexicanske marinen opplyste tidligere at 22 personer var skadet, tre av dem kritisk.

– Ingen av besetningen falt i vannet, så det var ikke nødvendig å iverksette en redningsoperasjon, sier marinen i en uttalelse.

Mexicos president Claudia Sheinbaum sier i en uttalelse i sosiale medier at hun «beklager dypt» at to besetningsmedlemmer døde i ulykken.

Seilskipet tilhører den mexicanske marinen og er en tremastet bark, samme skipstype som norske Statsraad Lehmkuhl. Det mexicanske skipet ble bygget i 1982.

Skoleskipet forlot Acapulco i på den mexicanske stillehavskysten 6. april. Det har besøkt Jamaica, Cuba og Cozumel på den karibiske siden av Mexico på vei til New York. Etter planen skal det videre til Island, Frankrike og Aberdeen i løpet av en seilas som skulle vare i over åtte måneder.

Den ikoniske Brooklyn-broen som forbinder nettopp Brooklyn med Manhattan ble oppført i 1883. Broen skal ikke ha fått noen større skader.