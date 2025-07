Tidligere PST-topp får ikke jobben tilbake

Ifølge Bergensavisen (BA) er Justis- og beredskapsdepartementet er dømt til å betale 114.000 kroner i erstatning til den tidligere distriktssjefen, Øyvind Tenold.

Han ble i 2022 fratatt sikkerhetsklareringen og oppsagt etter 35 år i politiet og saksøkte i fjor staten.

Saken gikk for Oslo tingrett. Retten slår fast at tilbakekallingen av Tenolds sikkerhetsklarering var ugyldig på grunn av en manglende helhetsvurdering, men mener samtidig at oppsigelsen av ham var gyldig, skriver BA.

– Vi er svært fornøyd med at vedtaket om å frata ham klareringen er ugyldig, og at han er tilkjent erstatning. Dette er mer enn en halv seier, sier Tenolds advokat, Frode Sulland.

Staten ble frikjent på de fleste punktene i søksmålet, og partene må stå for sine egne sakskostnader.

– I praksis, dersom dommen blir stående, vil dette ha lite å si, da retten mener at oppsigelsesvedtaket er gyldig, opplyser sier advokat Caroline Røkenes, som førte saken for Regjeringsadvokaten.

Advokat Sulland opplyser at de vil vurdere å anke punktene der Tenold ikke fikk medhold. Ankefristen i sivilsaker er fire uker.