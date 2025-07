Strava-brukende livvakter har lekket hemmelig informasjon om Sveriges statsminister

Dagens Nyheter har undersøkt mer enn 1400 treningsaktiviteter som sju livvakter fra sikkerhetspolitiet Säpo har lagt ut på appen. Flere av dem har hatt ansvar for å beskytte Kristersson og flere andre toppolitikere i Sverige – i tillegg til kongefamilien.

Via Strava har det vært mulig å finne ut av hvor livvaktene er og gjennomfører treningsøktene sine – og dermed også finne ut av hvor Kristersson er, og hvor han pleier å løpe.

Kristerssons løpetur med Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb i Bodø i fjor sommer er også lagt ut av en svensk livvakt på Strava.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold – Det er helt utrolig at et helt team kan bruke den samme datamaskinen samtidig

Ulf Kristerssons løpetur med Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb i Bodø i fjor sommer. Foto: Skjermbilde Ulf Kristersson Instagram-profil

Fant Macron og Biden

– Vi ser svært alvorlig på informasjonen som kommer fram i granskningen. Dette er informasjon som kan brukes til å kartlegge Säpos virksomhet. På hvilken måte det kan ha påvirket er noe vi nå ser på, sier Carolina Björnsdotter Paasikivi, sjef for avdelingen i Säpo som blant annet har ansvar for personbeskyttelse, til Dagens Nyheter.

Strava har over 120 millioner brukere globalt og kan blant annet brukes til å registrere løpeturer. Man kan som utgangspunkt se ganske presist hvor og når en Strava-bruker da har løpt.

I fjor avdekket franske Le Monde at Strava kunne vise hvor toppledere som Frankrikes president Emmanuel Macron og daværende USAs president Joe Biden befant seg og reiste – på grunn av livvaktenes Strava-bruk.

Les også: Tidligere PST-topp får ikke jobben tilbake

– Ikke problematisk

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Norge, som står for livvaktene til blant annet statsminister Jonas Gahr Støre og kongefamilien, sier til NTB at de har rutiner for alle ansattes bruk av sosiale medier – inkludert Strava.

– Hvor åpne vi kan være på ulike sosiale kanaler avhenger blant annet av hva slags stilling man har i PST, om det er fritid eller jobb, og i så fall hvilke oppdrag man utfører eller er en del av, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

– Det er ikke problematisk om for eksempel PSTs livvakter bruker Strava eller andre sosiale medier, såfremt dette ikke har betydning for sikkerheten til de man passer på, eller oppdragene man utfører, fortsetter han.