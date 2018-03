Tidenes baksmell: Statkraft risikerer skatteskjerpelse i milliardklassen

Statkraft og Statoil har i flere år betalt svært lav skatt av sine overskudd i Belgia. Nå kan selskapene få en rekordstor skattesmell i milliardklassen.

Selskapene har begge opprettet internbanker i Belgia: Statkraft Treasury Center og Statoil Coordination Center, skriver Dagens Næringsliv. Ved hjelp av disse internbankene flyttet de to største statskontrollerte energiselskapene ut store deler av sin egenkapital og kuttet skatteregningen med milliardbeløp.

Begge selskapene har nå fått varsler fra skatteetaten.

Største for statseid selskap

I sitt siste regnskap oppgir Statkraft at de har fått et foreløpig varsel om en skattesmell på fire milliarder kroner for årene 2008 til 2014. Det vil i så fall bli en av de største skatteskjerpelsene noensinne for et norsk selskap og tidenes største for et statseid selskap.

Statoil oppgir ikke noe beløp i sin omtale av forhåndsvarselet om skattesmell for årene 2012 til 2014. Både Statoil og Statkraft avviser at de har brutt skatteloven.

– Vi tror ikke varselet blir stående og det er heller ikke gjort avsetninger i regnskapet, sier Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft.

For Statkraft er en skattesmell på fire milliarder så mye at det vil kunne gå ut over investeringsevnen, bekrefter selskapet.