I 1987 publiserte Donald Trump boken «The Art of the Deal», en sammenhengende hyllest av Trumps evner som forretningsmann og dealmaker. Forfatteren og journalisten Tony Schwartz angret senere på å ha medvirket til boken og tok avstand fra prosjektet allerede før Trump vant valget i 2016.

Utelukkende selvskryt

Bokens 372 sider kan beskrives som en sammenhengende og selvforherligende monolog fra hovedpersonen selv. Anekdoter om Trumps forretningssans og forhandlingsevne fremstår som overdrevne og vanskelige å etterprøve.

Det mange oppfattet som geniale grep i 1987, er i realiteten ren risikoadferd som enkelte ganger har blitt belønnet med flaks.

Ikke ulikt slik han fortsatt fremstår i dag, 38 år og fire konkurser senere. For både Trump Taj Mahal (1991), Trump Plaza Hotel (1992), Trump Hotels and Casinos Resort (2004) og Trump Entertainment Resorts (2009) endte i amerikansk konkursbeskyttelse, såkalt Chapter 11, ifølge American Bankruptcy Institute.

Å gå konkurs med et kasino fremstår visstnok som spesielt spektakulært i Trumps portefølje av missærer.

På trynet igjen

Nå går det utfor igjen. Denne gangen som følge av innføringen av amerikanske straffetoller kloden rundt. Et politisk trekk som nå omtales som «a new covid» og «an American brexit» av tidligere Trump-medarbeider Anthony Scaramucci, som også har tatt avstand fra sin tidligere oppdragsgiver.

Spesielt ille må børsnedgangen kjennes for de mange teknologimogulene som støttet Trumps kampanje for å bli valgt.

Det er jammen ikke rart de fortviler, for her er kursfallene hos de store hittil i år – i prosent – etter gårsdagens børsslutt:

Alphabet (GOOGL): - 22,53

Amazon (AMZN): - 20,42

Apple (AAPL): - 25,59

Meta Platforms (META): -13,85

Microsoft (MSFT): -14,51

Nvidia (NVDA): - 29,40

Tesla (TSLA): - 38,49

Enorme støttetap

Mange av hovedeierne i disse selskapene støttet Trump ved valget i fjor høst. De hadde nok ventet seg en annen belønning enn den, riktignok foreløpige, fasiten som nå foreligger.

De rikeste og mest ihuga Trump-kompisene i denne gruppen har i følge Bloomberg Billionaires Index, tapt astronomiske dollarbeløp hittil i år.

Elon Musk har tapt verdier tilsvarende 135 milliarder, Jeff Bezos 42,6 milliarder og Mark Zuckerberg 24,5 milliarder. Alt i dollar.

Selv disse tidligere Trump-støttespillere, vurderer nok nå sin lojalitet til mannen som indirekte har røvet dem for beløp tilsvarende tusenvis av milliarder norske kroner. Selv om børsen endelig bød på en liten opptur på et par prosent for Bezos og Zuckerberg mandag.

Følger de Schwartz?

Det vil neppe forundre noen om både teknologimilliardærene og andre investorer etter hvert gjør som forfatter Tony Schwartz og ender med å ta avstand fra sin tidligere helt.

En helt som selv elsker å sette harselerende klengenavn på andre. Noe han nå selv må finne seg i stadig frekkere varianter av, som for eksempel «The Orange Knight», «Captain Comb-over» og «The Wizard of Lies».

Sikkert er det i hvert fall, at boken som en gang ble publisert som «The Art of the Deal» nå for tiden kan omtales om «The Art of the Steal».

En håndfull teknologimilliardærer og har for tiden god grunn til å kjenne seg igjen i en slik navneendring.