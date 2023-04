Telenor og FFI blir partnere for å teste ut ny teknologi: – Norge ligger lengst frem i utforskningen

Først ut er en test av nye kommunikasjonsløsninger for Forsvaret. De to mener avtalen øker Norges totalforsvarsevne.

– FFI er øverste rådgiver for forsvarsrelatert teknologi og vitenskap i forsvarssektoren. Telenor er Norges ledende leverandør av teknologi- og nettverksløsninger. Vi har kompetanse og styrker som utfyller hverandre, sier FFI-direktør Kenneth Ruud.

Bygge infrastruktur

I første omgang innebærer avtalen at Telenor skal bygge kommunikasjonsinfrastruktur i tilknytning til norske forsvarsanlegg.

Ruud sier instituttets jobb er å opprettholde og videreutvikle forskning og utvikling innenfor sentral militær teknologi. Da er det viktig å finne strategiske samarbeidspartnere de kan stole på.

Administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge mener avtalen gjør at teleselskapet er i forkant av den teknologiske utviklingen i forsvarssektoren.

Blant teknologiene som skal testes ut finner vi 5G. Mobilnettverket vil åpne for en haug av muligheter for Forsvaret, mener Engebretsen. Hun sier teknologien gjør at Forsvaret kan sende store mengder data med liten forsinkelsestid.

Telenor Norge-direktør, Birgitte Engebretsen, og FFI-direktør, Kenneth Ruud, forseglet avtalen mellom partene 24 meter over bakken med et fast håndtrykk i en 5G-mast på Hærens hovedbase på Rana.

Lengst frem i Europa

5G er også godt utprøvd, stabil og har mye kapasitet, sammenfatter hun.

– I Europa ligger Norge lengst frem i utforskningen av 5G til militært bruk, og andre nasjoner viser interesse for å lære av erfaringene fra Norge, sier hun.

Første prøvekanin er innovasjonsarenaen som ligger ved Rena leir. Det er Hærens hovedbase i Sør-Norge.

Her skal forskningsmiljøer, industri og personell fra Forsvaret og Telenor møtes for å teste ut teknologi som 5G, SD WAN, WiFi, ulike skyløsninger og kantprosessering.

Sistnevnte brukes til å identifisere endringer i mobilsignalenes frekvenser. Det kan være nyttig for å oppdage og korrigere forstyrrelser eller feil. Teknikken brukes også for å ta ned støy og forbedre signalkvaliteten.

– Vi må eksperimentere for å finne ut hvordan de ulike teknoligiene kan brukes på fornuftig vis av Forsvaret. For å eksperimentere må vi ha teknologisk infrastruktur på plass nær våre operative avdelinger, sier Stein Gundersrud. Han leder innovasjonsarenaen på Rena som har fått navnet ICE worx.

Eget privat nett

I mai i fjor inngikk Telenor og Forsvarsmateriell en egen avtale som sikret at teleselskapet skulle etablere autonome, private 5G-nett for Forsvaret.

Avtalen skulle styrke Forsvarets operative evne, og omfattet planlegging, prosjektering, utvikling og drift av det private 5Gnettet. Det driftes uavhengig av den kommersielle infrastrukturen til Telenor for å sikre seg mot utfall.

IKT-sjef Eiliv Ofigsbø i Forsvarsmateriell sa da at Forsvaret i mange år hadde jobbet med å teste ut 5G. De to partene inngikk først et srategisk IKT-partnerskap i 2018 som dannet grunnlaget for avtalen.

– En viktig målsetting for samarbeidet er å teste og optimalisere samhandlingen mellom militære enheter når de enten er koblet til et privat autonomt 5G-nett eller den militære-nettverkskiven i Telenors kommersielle nett. Vi har stor tro på løsningene som vil komme ut av dette samarbeidet, sa norgessjef Birgitte Engebretsen i Telenor da.

I fjor høst viste både Telenor og Telia fram mobile kommunikasjonsløsninger for Forsvaret.

FFIs kommunikasjonsenhet opplyser til TU Medias bransjenettsted, Inside Telecom, at samarbeidsavtalen ikke innebærer at man ikke også vil drive utviklingsarbeid med andre telekomaktører. De peker på at Forsvaret nylig har gjennomført tester sammen med Telia på øvelser, og sier at man også framover kommer til å fortsette slikt samarbeid med Telia og andre.