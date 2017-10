Teknologier har forandret militærmakten - hva skjer når flere får tilgang til dem?

Teknologien har forandret militærmakten betydelig de siste årene. Ikke bare de fysiske våpnene i seg selv, men nye former for kommunikasjon kan også rokke ved selve premissene for krigføring. Skal vi være redde for cyberkrig nå? Hva skjer når flere aktører får tilgang til teknologiene?

For å snakke om militærteknologi har vi fått besøk av general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i ukens podcast.

Lytt til ukens podcast nederst i denne saken.

Jan Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs nye podcast Teknisk sett.

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes eller en annen podcast-app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.

RSS-feed: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:197994369/sounds.rss

Ukens poscast: