Tekniske problemer setter en stopper for rakettoppskytning fra Andøya Space

– Isar Aerospace trekker seg fra dagens oppskytningsforsøk. Vi oppdager fortsatt unormal oppførsel i fartøyets væskesystemer, og teamene analyserer de nye dataene for å isolere rotårsaken, skriver det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace på sine nettsider kun kort tid før den planlagte oppskytingen skulle finne sted.

Raketten skal kunne frakte satellitter som skal gå i bane rundt jorda. Det er Isar Aerospace som eier raketten.

– Det jeg ser her i dag, sammenlignet med tre år siden, er utrolig. Gratulerer til Isar Aerospace – denne andre oppskytningen markerer en viktig milepæl i kommersialiseringen av rommet i Europa, skrev administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen i Direktoratet for romvirksomhet i en pressemelding før oppskytningen.

Hauglie-Hanssen sier han er spesielt stolt over at oppskytningen er av en norsk student-satellitt.

Raketten Spectrum 2 skulle egentlig skytes opp fra Andøya i april, men oppskytningen ble utsatt på grunn av en mulig lekkasje.

Oppskytningen har blitt avbrutt og utsatt totalt seks ganger. Første forsøk ble avbrutt da en linebåt kom for nær området, og oppskytningen hadde da allerede blitt utsatt to ganger på grunn av dårlig vær.

Det første forsøket på å få raketten opp i lufta ble gjort i mars i fjor, da fløy den i rundt 30 sekunder før den eksploderte og falt i havet. Oppskytningen ble likevel omtalt som vellykket fordi den ga viktige data.

– Vi hadde ikke månelanding på første forsøk, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til NRK.

Hun mener Europa trenger å ha en større felles posisjon når det gjelder romaktivitet.