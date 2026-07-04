Eriksen til Esa: Tre grunner til fortsatt dumping i Førdefjorden

Etter Høyesteretts dom mot staten falt i juni, sendte Esa et brev der de ba regjeringen om en forklaring. Esa passer på at Norge, Island og Lichtenstein følger reglene i EØS-avtalen.

Fredag var svaret klart fra Klima- og miljødepartementet.

– I vårt svar til Esa skriver vi at dommen først og fremst krever at staten må vurdere saken på nytt, og det er vi i gang med nå, sier Eriksen i en pressemelding.

Ba om forklaring

Esa ba regjeringen svare på fire punkter, blant annet om selskapet Engebø Rutile and Garnet fortsetter å dumpe gruveavfall og i så fall hvilken lovhjemmel de har for det.

Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen fra 2015 var ugyldig, mener regjeringen at det kan fortsette inntil videre. Dette har vakt voldsomme protester i miljøbevegelsen.

Selskapet Engebø Rutile and Garnet, datterselskap av Nordic Mining, kan fortsette med deponeringen inntil en ny, midlertidig tillatelse er vurdert, ifølge Klima- og miljødepartementet.

Tre argumenter

Departementet skisserer argumentene rundt tre hovedstolper:

Vannkvaliteten blir ikke forringet i den tiden det tar å behandle en ny, midlertidig tillatelse, ifølge Miljødirektoratets faglige vurdering. En midlertidig tillatelse er allerede sendt på høring, og det ventes at beslutningen fattes over sommeren. Det er derfor ikke nødvendig å stoppe driften nå.

Selskapet har lovlig grunnlag for å fortsette driften inntil saken er omgjort, ifølge norsk forvaltningsrett. Det forutsetter at myndighetene behandler saken innen rimelig tid.

Rutile, som utvinnes i Engebøfjellet, er et kritisk råstoff, skriver departementet. Engebø er det eneste produksjonsstedet i EØS-området. Titanmetall, som lages av rutile, er definert som kritisk og strategisk viktig råstoff av EU. Stans i driften vil kunne skape usikkerhet for ansatte i gruveselskapet og på sikt kunne true forsyningen av råstoffet.

Forutsetter rask avklaring

Selskapet Engebø Rutile and Garnet kan altså forholde seg til drifttillatelsen gjelder til forvaltningen har vurdert saken på nytt, mener regjeringen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Lokal datakraft og dokumentert ytelse er avgjørende for en AI-utvikler

– Dette forutsetter at saken blir behandlet nokså raskt. Jeg har registrert at det er ulike syn på dette blant jurister, men i denne saken mener jeg det er riktig å holde fast ved dette utgangspunktet, sier Eriksen.

Høyesterett slo fast at staten ikke hadde rett til å bruke en unntaksregel i EUs vanndirektiv, som blant annet krever at tiltaket må tjene et samfunnshensyn som er tungt nok til å veie opp tapet. Efta-domstolen slo i fjor fast at ren lønnsomhet ikke teller.

Uavklart om Repparfjorden

Esa har også spurt regjeringen om Høyesteretts dom er relevant for det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden i Finnmark.

Dette er fortsatt til vurdering, skriver departementet. Samtidig åpnes det for at gruvedriften her kan regnes som et «strategisk prosjekt» under EUs direktiv om kritiske råvarer (CRMA) fordi kobber fra Repparfjord er et strategisk råstoff for EU.

– Departementet mener at det ikke er noe i veien for at Norge kan ta hensyn til denne betegnelsen dersom det skulle være behov for ytterligere vurderinger i Nussir/Repparfjord-saken, skriver departementet i brevet.