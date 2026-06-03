Kommunene oppfyller ikke lovpålagte krav til sikkerhet

I rapporten «Mot værhard virkelighet», som analyseselskapet Menon Economics står bak, kartlegges sikkerheten og beredskapen i norske kommuner, med særlig søkelys på klimaendringene.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) vil være til stede når rapporten presenteres onsdag.

– Klimaendringene er ikke en abstrakt utfordring en gang i framtiden, men er noe som treffer kommuner over hele landet hvert år. Det betyr at klimatilpasning må være en del av det kommunene gjør hver dag, sier han til NTB.

– Statens jobb er å sørge for at de har gode nok rammer til å lykkes, gjennom blant annet finansiering, kunnskap og veiledning, føyer han til.

Ingen innfrir alt

Kommunene har et lovpålagt ansvar for sikkerhet og beredskap innen vannforsyning, avløp, arealplan og bygg.

Men rapportens hovedkonklusjon er at ingen norske kommuner greier å innfri alle kravene. I snitt oppfyller kommunene i underkant av 78 prosent av lovene, men variasjonene er store, fra rundt 30 til drøyt 90 prosent.

Samtidig står kommunene overfor enorme utfordringer framover:

* Klimaendringer og økt risiko for flom, skred og overvann.

* Skjerpede lovkrav innen vann og avløp, der investeringsbehovet anslås til rundt 400 milliarder kroner de neste 20 årene.

* Et forverret sikkerhetspolitisk bilde der sabotasje mot kritisk infrastruktur er en anerkjent trussel.

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I tillegg ligger det an til stor mangel på ingeniører framover, påpeker rapporten.

Kostbare krav

Når det gjelder skjerpede krav, trekkes særlig EUs reviderte avløpsdirektiv, som trådte i kraft 1. januar i fjor, og ny drikkevannsforskrift fram.

EU-direktivet har utløst krav om sekundærrensing i over 140 norske kommuner, mens drikkevannsforskriften stiller krav om reservevannforsyning som om lag 156 kommuner ennå ikke oppfyller.

Å innfri disse kravene har en prislapp på 416 milliarder kroner, ifølge rapporten.

I tillegg anslår NVE at å sikre eksisterende bebyggelse mot flom og skred vil koste drøyt 100 milliarder.

– Til sammenligning ble det brukt knapt 2,5 milliarder kroner på slik sikring i hele tiårsperioden 2010–2019, heter det i rapporten.