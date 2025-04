Tekniske feil har kostet unge MC-førere livet

Funnene kommer fra en pågående temaundersøkelse av ulykker med unge MC-førere under 18 år, skriver de i en pressemelding.

I tillegg til fire dødsulykker har Statens havarikommisjon (SHK) også foretatt undersøkelser om alvorlige ulykker med ungdom på lett motorsykkel.

Avdelingsdirektør Ingvild K. Ytrehus i SHK påpeker at feil som slitte dekk, feil lufttrykk, manglende smøring av kjede og drev, lekkasje fra støtdemper, feilmonterte hjul og slakk i hjullager er blant de tekniske manglene som er avdekket.

– Et eksempel kan være viktigheten av gode dekk på en motorsykkel. Her har du, i motsetning til på en bil, bare to kontaktpunkter mot veiunderlaget, sier Ytrehus.

Havarikommisjonen oppfordrer nå førere, foresatte og trafikklærere til å sjekke motorsyklenes tekniske tilstand før sesongstart. Samtidig understreker de viktigheten av å tilpasse farten etter trafikkmiljøet og sørge for nok tid og oversikt til å unngå ulykker.

Temaundersøkelsen er fortsatt pågående, og en fullstendig rapport med konklusjoner og sikkerhetstilrådinger vil bli publisert når analysearbeidet er fullført.