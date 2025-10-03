NHO-undersøkelse: Dårligste fremtidsutsikt på halvannet år

Tallene innebærer at det er en del flere pessimister enn i forrige måned blant medlemsbedriftene. Utsiktene har ifølge NHO pekt klart nedover siden juli og er nå de dårligste på halvannet år.

Særlig i byggebransjen, som NHO mener er i knestående, ser man stadig mørkere på framtida. Norsk Industri har også blitt mer negative. Det skyldes ifølge NHO trolig den pågående handelskrigen og usikkerheten den skaper.

De som ser lysest på framtida – i alle fall de neste seks månedene – er bedrifter i NHO Transport, Sjømat Norge og Finans Norge.

Geografisk varierer tallene en god del.

Kun Nordland og Vestland ligger på plussiden, og mest pessimisme finner vi i Østfold og Trøndelag. I forrige måned lå også Telemark over streken, men nå har de fått seg et skudd for baugen.

Null rentekutt i år

I undersøkelsen for oktober har bedriftene fått spørsmål om hva de tror om rentenivået, kronekursen og sysselsettingen fremover. De fleste tror det ikke blir flere rentekutt i år, mens det blir to neste år.

Nova Sea Havbruks oppdrettsanlegg på Træna på Helgelandskysten. Konsernet solgte 42.000 tonn med laks i 2024. Generelt ser sjømatnæringen optimistisk på framtida. Foto: Cornelius Poppe

– Bedriftene venter i gjennomsnitt at styringsrenten er 3,60 prosent ved utgangen av 2026, noe som tilsier at litt flere tror på to rentekutt enn på ett i løpet av neste år, skriver NHO.

Når det gjelder kronekursen, venter hele 58 prosent at den blir omtrent uendret fra i dag ved slutten av 2026.

– Valutakurser er notorisk vanskelig å forutsi. At flertallet av bedriftene samlet sett forventer om lag uendret kronekurs fra i dag, er derfor ikke overraskende, konstaterer organisasjonen.

Flere i jobb

Det er noen flere NHO-bedrifter som regner med å øke sysselsettingen de neste seks månedene enn dem som venter å redusere den.

Blant dem som venter økning, skyldes dette stort sett økt produksjon og etterspørsel, nye kontrakter og nye oppgaver og produkter. En del har også fått behov for ny kompetanse, ifølge undersøkelsen.

Blant bedriftene som tror de vil trenge færre hender, skyldes det mindre etterspørsel, markedsusikkerhet, svak lønnsomhet og at kostnadene må kuttes. Til tross for at byggenæringen sliter, skiller den seg på dette punktet ikke særlig ut fra de andre næringene, viser undersøkelsen.

De fleste bedriftene som er spurt, har ingen planer om å endre bemanningen det neste halve året.

Undersøkelsen er tatt opp mellom 24. september og 1. oktober. Det kom inn 2006 svar. Tallene er uvektede og ikke sesongjustert.