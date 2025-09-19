Skinnebrudd gir togproblemer på Østlandet

– Det er en feil på sporet i Brynsbakken som påvirker trafikken på Hovedbanen, sier pressekontakt Anne Kirkhusmo til NTB.

Det er et brudd på en skinne som gjør at trafikken nå ikke går som normalt, noe Bane Nor beklager. De ble gjort oppmerksomme på feilen klokken 6.23.

– Forsinkelsene er primært på Hovedbanen, men det kan forplante seg videre til annen trafikk, fortsetter Kirkhusmo.

På Hovedbanen kjører L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm. Bane Nor varsler at de vil komme med en ny oppdatering klokken 14, og sier de gjør det de kan for å løse problemet før helgerushet.