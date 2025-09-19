Abonner
Samferdsel

Skinnebrudd gir togproblemer på Østlandet

I morgentimene har det vært forsinkelser og innstillinger på Hovedbanen i østlandsområdet. Det kan også forplante seg videre i togtrafikken, sier Bane Nor.

Sånn så det ut på Hvalstad stasjon i morgentimene.
Sånn så det ut på Hvalstad stasjon i morgentimene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
NTB
19. sep. 2025 - 08:31

– Det er en feil på sporet i Brynsbakken som påvirker trafikken på Hovedbanen, sier pressekontakt Anne Kirkhusmo til NTB.

Det er et brudd på en skinne som gjør at trafikken nå ikke går som normalt, noe Bane Nor beklager. De ble gjort oppmerksomme på feilen klokken 6.23.

– Forsinkelsene er primært på Hovedbanen, men det kan forplante seg videre til annen trafikk, fortsetter Kirkhusmo.

På Hovedbanen kjører L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm. Bane Nor varsler at de vil komme med en ny oppdatering klokken 14, og sier de gjør det de kan for å løse problemet før helgerushet.

Nye Horten stasjon blir en del av Vestfoldbanen mellom Nykirke og Barkåker.
Samferdsel
