Tårn med 35 tonn tunge betongblokker skal sikre billig lagring av energi

Akkurat nå er det demninger som er den vanligste metoden som blir brukt til energilagring: Demninger står for over 96 prosent av verdens energilagringskapasitet.

Men det er ikke alle land som har adgang til store elver, og det mangler fremdeles billige løsninger som kan lagre energi på disse stedene.

Det problemet har en entreprenør fra USA og en oppfinner fra Sveits kanskje funnet løsningen på.

Oppstartsbedriften deres, Energy Vault, har oppfunnet et helautomatisk energilagringsanlegg som skal bruke det samme prinsippet fra demninger til å oppbevare potensiell energi – bare med betongblokker og kraner i stedet for vann og demninger. Dette skriver Quartz.

Hvert system skal lagre 20 MWh

Betongblokkene er sylinderformede og veier 35 tonn hver. De skal stå på bakken rundt en 120 meter høy, seksarmet kran. Når det er overskuddsenergi i strømnettet, skal kranen løfte betongsylinderne og stable dem ovenpå hverandre i et høyt tårn rundt kranen. Det skal skje ved hjelp av en motor som drives av overskuddsenergien i strømnettet.

Når strømnettet mangler energi igjen, foregår bevegelsen omvendt. Kranen fører betongblokkene ned igjen, slik at den lagrede energien blir ført tilbake til motoren, som genererer elektrisitet til strømnettet.

Spesialutviklet programvare sikrer at kranen kan plassere betongsylinderne nøyaktig, og at den motarbeider de naturlige pendelsvingningene som vil oppstå som følge av vind og bevegelse når kranen løfter opp betongsylinderne.

Når systemet er fullt ladet, vil det ifølge Energy Vault kunne lagre 20 MWh. Det er nok til å levere én dags strøm til 2000 sveitsiske hjem. Effektiviteten er beregnet å være cirka 85 prosent. Det må ses i forhold til litium-ion-batterier, som har en effektivitet på opptil 90 prosent.

Billigere enn korttidslagring i batterier

Foreløpig har Energy Vault bare lagd en prototyp, som er en del mindre enn det endelige anlegget. Det tok bedriften ni måneder fra idé til ferdig prototyp, og det kostet mindre enn 2 millioner dollar. Kranen er 20 meter høy, og har bare én arm, mens betongblokkene veier 500 kilo hver.

Gründerne er nå i gang med å finne kunder i Afrika og Asia, og i USA har de allerede fått de første ordrene, som skal bygges i begynnelsen av 2019.

De regner på sikt også med å kjøre ut anlegg som kan lagre 35 MWh. Den administrerende direktøren og en av stifterne, Robert Piconi, anslår at når de har satt i gang det tiende 35 MWh-anlegget, vil prisen per kWh lagerkapasitet ligge omkring 150 dollar. Det er en del billigere enn prisen per kWh fra de litium-ion-batteriene som betjener strømnettet. Her ligger kWh-prisen nemlig på mellom 280 og 350 dollars.

Denne saken ble først publisert hos ing.dk