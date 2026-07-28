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skipsfart

Tankskip har gått på grunn utenfor Hvaler – eksplosjon og brann om bord

Besetningen er gjort rede for, opplyser politiet. 

Tankskipet Bergstraum har grunnstøtt utenfor Hvaler. Bildet er fra en hendelse der skipet fikk motorstans utenfor kysten av Møre og Romsdal i 2022.
Tankskipet Bergstraum har grunnstøtt utenfor Hvaler. Bildet er fra en hendelse der skipet fikk motorstans utenfor kysten av Møre og Romsdal i 2022. Foto: Redningsselskapet/ NTB
NTB
28. juli 2026 - 16:21

Skipet er 123 meter langt og befinner seg utenfor Storesand ved Skjærhalden.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at hendelsen ble meldt klokken 15.04.

– Vi har ressurser på vei. Det er en uoversiktlig situasjon med brann, men det er kontroll på mannskapet, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste til NTB.

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Skipet har ikke bedt om evakuering, opplyser han.

– Vi skal bistå med det de trenger, tilføyer Viste.

Skal frakte svovelsyre

Klokken 16.18 melder politiet at kapteinen om bord melder at de har kontroll på brannen.

– Men dette er ikke bekreftet av brannvesenet. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre. Det er ikke meldt om noe utslipp per nå, skriver operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt i politiloggen.

Det er tankskipet Bergstraum som har grunnstøtt. Det bekrefter daglig leder Siri-Anne Mjåtvedt i rederiet Utkilen, som eier tankskipet, til NTB.

Hun vil ikke kommentere saken videre på nåværende tidspunkt og sier at rederiet jobber med en pressemelding.

Brannfolk på vei

Medievakt Tanja Krangnes i Redningsselskapet opplyser at de har to redningsskøyter som er kalt ut til hendelsen.

– Det er RS Ragnar Stoud Platou, som holder til i Hvaler. Og så er det RS Stormbull fra Stavern, som skal ha med seg brannfolk ut, sier hun.

En brannbåt fra Fredrikstad er også på vei til stedet. Hvaler brannvesen er på plass.

– Første melding handlet om en eksplosjon fra skipet som visstnok frakter svovelsyre. Vi vet ennå ikke hvor kraftig eksplosjonen har vært. Men alle 15 om bord skal være uskadet og i fin form. Og de sier de har kontroll, sier fungerende brannmester Ole Danielsen i Fredrikstad og Hvaler brannvesen til Fredriksstad Blad.

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skipsfart
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