Tankskip har gått på grunn utenfor Hvaler – eksplosjon og brann om bord

Skipet er 123 meter langt og befinner seg utenfor Storesand ved Skjærhalden.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at hendelsen ble meldt klokken 15.04.

– Vi har ressurser på vei. Det er en uoversiktlig situasjon med brann, men det er kontroll på mannskapet, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste til NTB.

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Skipet har ikke bedt om evakuering, opplyser han.

– Vi skal bistå med det de trenger, tilføyer Viste.

Skal frakte svovelsyre

Klokken 16.18 melder politiet at kapteinen om bord melder at de har kontroll på brannen.

– Men dette er ikke bekreftet av brannvesenet. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre. Det er ikke meldt om noe utslipp per nå, skriver operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt i politiloggen.

Det er tankskipet Bergstraum som har grunnstøtt. Det bekrefter daglig leder Siri-Anne Mjåtvedt i rederiet Utkilen, som eier tankskipet, til NTB.

Hun vil ikke kommentere saken videre på nåværende tidspunkt og sier at rederiet jobber med en pressemelding.

Brannfolk på vei

Medievakt Tanja Krangnes i Redningsselskapet opplyser at de har to redningsskøyter som er kalt ut til hendelsen.

– Det er RS Ragnar Stoud Platou, som holder til i Hvaler. Og så er det RS Stormbull fra Stavern, som skal ha med seg brannfolk ut, sier hun.

En brannbåt fra Fredrikstad er også på vei til stedet. Hvaler brannvesen er på plass.

– Første melding handlet om en eksplosjon fra skipet som visstnok frakter svovelsyre. Vi vet ennå ikke hvor kraftig eksplosjonen har vært. Men alle 15 om bord skal være uskadet og i fin form. Og de sier de har kontroll, sier fungerende brannmester Ole Danielsen i Fredrikstad og Hvaler brannvesen til Fredriksstad Blad.