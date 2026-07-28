Grunnstøtingen på Byneset: Kapteinen erkjenner skyld

– Etter at det ble besluttet tiltale i saken mot kapteinen, tok hans forsvarer kontakt med påtalemyndigheten og ga uttrykk for at han ønsket å erkjenne straffskyld og ønsket en tilståelsesdom, sier konstituert statsadvokat Ole Andreas Aftret til TV 2.

Kapteinen var tidligere tiltalt fordi han skrudde av brovaktalarmen og tok med seg nøkkelen på lugaren. Dette har han tidligere innrømmet overfor Kystverket.

Tiltalen mot andrestyrmannen står fortsatt, og saken går videre.

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Det var 22. mai 2025 at det 135 meter lange konteinerskipet NCL Salten gikk på grunn, få meter fra et hus på Byneset i Trondheim kommune.

Det 135 meter lange konteinerskip gikk på grunn i Trondheimsfjorden utenfor Byneset. Foto: Jan Langhaug/NTB

Beboerne i huset måtte flytte i flere måneder på grunn av faren for at huset kunne rase ut. Det gikk et leirskred da skipet grunnstøtte, og grunnen var usikker i flere måneder.