Den danske plattformen Tyra synker. Det kan stoppe produksjonen på norsk gassfelt allerede til neste år

Den danske plattformen Tyra synker. Det er beregnet at den kun kan holdes forsvarlig i drift frem til 1. oktober 2018.

Dette kan føre til at det norske Trym-feltet må stenges ned på samme tidspunkt. Det er omtrent fire år før tiden.

Ifølge plan for utvikling og drift var Trym nemlig forventet å være i drift frem til 2022.

– Håper på løsning

Årsaken til at den synkende danske plattformen også vil ha konsekvenser for Trym, er at gassen fra det norske feltet blir sendt til Tyra via Harald for videre eksport.

– Dermed vil Trym også risikere å stenges ned, heter det i et brev fra Olje- og energidepartementet til Faroe Petroleum, som er operatør på Trym.

Det går også frem at det jobbes med forskjellige løsninger på Tyra, for å holde plattformen i drift så lenge som mulig.

Administrasjons- og HR-leder Hanne Skogen i Faroe Petroleums norske avdeling sier til Teknisk Ukeblad at de har begrenset med informasjon.

– Vi har ikke mer info enn det som kan leses i danske aviser, skriver Skogen i en e-post til Teknisk Ukeblad.

– Mer enn 80 prosent av total dansk gassproduksjon går gjennom Tyra, så Trym er bare en bitte liten del av dette problemet. Uansett håper vi at en løsning blir funnet, slik at Trym kan fortsette å produsere, skriver Skogen videre.

Fyrte opp Rev: For å sende Varg-gass til utlandet

Flere felt vil rammes

Trym ligger tre kilometer unna delelinjen til dansk sokkel, og er bygget ut med en bunnramme knyttet til det danske Harald-feltet. Her blir brønnstrømmen prosessert for videre eksport gjennom det danske rørledningssystemet.

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om den synkende, danske Tyra-plattformen. Havbunnen på feltet har sunket med fem meter.

Sett i sammenheng med konsekvensene for Danmark, er Tyra-produksjonen bare en ørliten del av dette. Ifølge Oljedirektoratet var det ved utgangen av 2015 i underkant av 12 millioner fat oljeekvivalenter igjen på feltet. Siden den gang har feltet produsert i ett år.

Uten oppgradering på Tyra vil produksjonen fra flere felt opphøre i løpet av kort tid. Det vil da ikke være mulig å produsere reservene som er igjen på feltet.

Ifølge en rapport, sitert av finans.dk, vil havbunnen under installasjonene på feltet synke etter hvert som reservoaret tømmes.

– Det er fortsatt store volumer naturgass i Tyra-feltet, men lengre produksjon vil nødvendiggjøre en fornyelse av offshoreanleggene. Vi vurderer om og under hvilke omstendigheter dette kan la seg gjøre, og det er ennå ikke tatt beslutninger, opplyste Mærsk Oils landsjef Martin Rune Pedersen til Finans.dk i fjor.