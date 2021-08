Sveriges industri går så det suser

Hovedindeksen for svensk industriproduksjon i år nådde toppnotering i juli måned, det fjerde beste resultatet gjennom 27 år.

– Den høye indeksen viser at det fortsatt er vekst i produksjonsindustrien til tross for uromomenter som mangel på innsatsvarer og økende råvarepriser, sier Jörgen Kennemar i Swedbank.

Indeksen bygger på intervjuer med 200 innkjøpssjefer innenfor produksjonsindustrien. Spørsmålene dreier seg om ordretilgang, produksjon, sysselsetting, leveringstider og lagerbeholdning.

Aktiviteten er også høy i eurolandene. Den samme indeksen som Sverige bruker, viser et lite fall i juli etter et rekordnivå i juni. Indeksen ligger stadig godt over foreløpige anslag, melder Reuters.