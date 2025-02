Sverige og Finland må forsynes fra Nord-Norge om Østersjøen stenges

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Veidirektørens årskonferanse 2025 ble ikke helt som tidligere års konferanser. For etter at Norconsult og Oslo Economics hadde lagt fram sine ganske så selvfølgelige konklusjoner om at gode veier og transportløsninger med kort reisetid øker arbeidsmarkedet og verdiskapningen, kom brigader Anders Jernberg fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) på podiet. Han var svært tydelig:

– Vi må være forberedt på krig. Forsvarets behov er basert på norske og allierte planverk. Jeg har rekvisisjonsfullmakter, det har du også, Ingrid.

Ingrid er i den sammenhengen veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Må ha nye og bedre veier

Brigader Anders Jernberg i Forsvarets logistikkorganisasjon sier han opplever at flere etater nå ser behovet for å styrke samferdselsnettet i Nord-Norge, som kan bli Natos viktigste område for å forsvare Norge, Sverige og Danmark. Foto: Tormod Haugstad

Senest mandag hadde Forsvaret og Statens vegvesen et møte om beredskapen i nord.

Etter at Sverige og Finland ble medlemmer av Nato, må alliansen forberede forsyningslinjer til disse landene.

Jernberg refererte til Langtidsplan for forsvarssektoren og en satsing på over 600 milliarder de neste 11 årene. Grunnlaget for den historiske satsingen på Forsvaret ligger i en ny geopolitisk situasjon med krig i Ukraina og Midtøsten og konflikter i afrikanske land, der vestlige land fortrenges til fordel for investeringer fra Kina og Russland.

– Vi ser at USA og Kina går inn i en langvarig handelskonflikt, og en supermaktskonfrontasjon over Taiwan er ikke usannsynlig. Derfor må vi forberede oss på at en sikkerhetspolitisk krise kan ramme Norge. Dette krever god logistikk, sa brigader Anders Jernberg.

Nato trenger forsyningslinjer

Jernberg rapporterer både til forsvarssjef Eirik Kristoffersen og til Natos viseadmiral Doug Perry, som leder Nato-kommandoen Norfolk. Norge tilhører Norfolk fordi den har hovedansvar for aktiviteter i Nord-Atlanteren og Arktis. Jernberg er også logistikksjef for Nato-kommandoen.

I dag mottar Finland 90 prosent av sitt forsvarsmateriell fra transport via Østersjøen. Om dette havområdet blir stengt – og det er det Forsvaret må ta høyde for – er fem millioner innbyggere i Finland avhengig av transport via Norge og Sverige.

Forsvarets logistikkorganisasjon har også hatt møter med Avinor om hvilke behov for flytransport som kan bli aktuelle, tilsvarende med havnesjefer og og ledelsen i Bane Nor. Flere etatsledere sitter sammen med Jernberg i Norsk Totalforsvarsforum.

Må bygges opp igjen

Nedbyggingen av Forsvaret gjennom begynnelsen på 2000-tallet medførte at beredskapen også når det gjelder infrastruktur for forsvarslinjer ble neglisjert. Nå tas dette på alvor ,og Forsvaret kan sammen med ulike etater se på hvilke transportlinjer som må forsterkes for å øke beredskapen. I dette arbeidet står også helse og redning sentralt.

Samtidig er det krevende for sykehusene å utarbeide evakueringsplaner for et fremtidig scenario når de fra før er så presset på bemanning og økonomi.

– Jeg synes mange etatsjefer er seg sitt ansvar bevisst, og jeg opplever en positiv vilje til å ta beredskap på alvor. Det sikkerhetspolitiske alvoret er helt annerledes nå. Målet mitt er at vi skal bruke midler og ressurser for å være forberedt, men håper jo at det ikke skal bli bruk for å ta dette i bruk til noe annet samfunnsnyttige formål, sier Jernberg.

Ønsker seg mer jernbane

I første omgang er det primært veier og bruer FLO ønsker å prioritere. På lengre sikt ville det også vært ønskelig å forlenge Nord-Norge-banen fra Bodø og eventuelt utvide Ofotbanen med spor over til Finland. Et problem i så måte er at finsk jernbane har samme sporvidde som Russland, som er bredere enn i Sverige og Norge.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) var som vanlig tydelig i sin innledning til Statens vegvesen.

Han minnet om den satsingen som skjedde i 1960 da Einar Gerhardsen åpnet den nye Tromsø-brua, da byen fikk flyplass og et universitet. Han mener veinettet må styrkes både av hensyn til Forsvaret og sjømatnæringen. Han ønsker seg også jernbane fra Narvik til Bardufoss.

Nato-kompetanse i regjeringen

I fjorårets Nasjonal transportplan (NTP) er det satt av 600 millioner kroner i øremerkede midler til fylkeskommunene for at de skal kunne forsterke bruer som er kritiske for militær mobilitet.

Men det er liten tvil om at Forsvarets mange møter med etatsjefer, havnesjefer og næringssjefer vil utløse forventninger om en milliardsatsing på nye veier og grenseoverganger til Sverige og Finland i neste statsbudsjett.

Det skal utarbeides av Jens Stoltenberg (Ap) som ny finansminister. Med den erfaringen han har fra Nato, er det grunn til å tro at Forsvaret får oppfylt sine ønsker om satsing på samferdsel i Nord-Norge.