Sverige nærmer seg sementkrise – nå kan de få svar

En beslutning om Cementas kalkutvinning på Gotland kan komme innen kort tid, melder det svenske nyhetsbyrået TT.

Da har sagaen om Sveriges største sementleverandør, som leverer 75 prosent av all sement i landet, pågått i noen måneders tid.

Nærmer seg tre ukers stans i kalkutvinningen

I sommer ble det klart at svenske miljømyndigheter avviste Cementas søknad om å få forlenget tillatelsen til å utvinne kalk på øya Gotland til 2041.

Årsaken skal ha vært vesentlige mangler i miljøkonsekvensbeskrivelsen.

Et sentralt punkt var at kalkutvinningen kunne komme til å senke grunnvannet mer enn det Cementa i utgangspunktet hadde beregnet, og at saltvann kan trenge ned i grunnvannet. Dette skal være et alvorlig problem på Gotland, etter en sommer med uvanlig lavt grunnvannsnivå.

Cementas tillatelse til å bryte kalk på Gotland opphørte ved fristen den 31. oktober.

Siden har selskapets sementproduksjon fortsatt, men da ved å tære på gamle reserver i kombinasjon med leveranser fra kalkprodusenten Nordkalk.

Sementlageret kan tømmes før nyttår

Kalksituasjonen på Gotland har etter alt å dømme vært en tannpine for Sverige.

Ifølge en konsekvensutredning fra bransjeforeningen Byggforetagen vil en nedstengning kunne føre til at Cementas lager tømmes før nyttår. Deretter vil være nær umulig å erstatte sementmengdene fabrikken leverer med import fra utlandet.

I tillegg til sementmangelen, vil en slik situasjon vil kunne sette 200 000-400 000 arbeidsplasser i byggebransjen i fare, advarer bransjeforeningen.

Miljøorganisasjoner forbereder seg på omkamp

Den politiske situasjonen i Sverige har komplisert saken ytterligere.

En midlertidig fortsatt tillatelse til å utvinne kalk, som regjeringen innvilget Cementa i august, krever en endring i den svenske miljølovgivningen.

En overgangsregjering har imidlertid vært på plass siden 10. november, en sammenslutning som etter statsminister Stefan Löfvens syn ikke skal ta beslutninger om kontroversielle saker, eller om saker som kan vente.

Nå kan det imidlertid gå mot et svar i saken, da den likevel anses som et anliggende for overgangsregjeringen. Dette ifølge kilder TT har snakket med i regjeringen og miljødepartementet, skriver Nyteknik.se.

Risikoen for grunnvannet på Gotland er imidlertid ikke løst, og miljøorganisasjoner varsler umiddelbar omkamp dersom regjeringen gir grønt lys for videre utvinning.