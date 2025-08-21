Svenske Vattenfall skal bygge små atomreaktorer

Det opplyser selskapet i en pressemelding torsdag.

Helt siden Sveriges borgerlige regjering tiltrådte i 2022, er det blitt jobbet hardt for å innfri valgløftet om utbygging av ny kjernekraft i Sverige.

I første omgang ble det lovet at spadetaket for nye reaktorer skulle tas før regjerings mandatperiode går ut, det vil si neste år, men tidsplanen har allerede sprukket.

Torsdagens beskjed innebærer at statseide Vattenfall har tatt enda et skritt i planene om å ha ny svensk kjernekraft på plass på midten av 2030-tallet.

Vattenfall har foreløpig ikke tatt noen beslutning om hvilken leverandør de skal velge, og fram til torsdag heller ikke hvilken teknikk de ønsker å bruke.