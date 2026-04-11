Abonner
Elbil

Svenske ladestasjoner for elbiler står tomme

Salget av elbiler har stagnert i Sverige, i skarp kontrast til Norge og Danmark. Det har ført til at ladestasjoner i snitt står tomme 92 prosent av tiden.

I Sverige står mange svenske ladestasjoner tomme, i motsetning til i Norge der denne ladestasjonen ligger. Illustrasjonsbilde. Foto: Mathias Klingenberg
NTB
11. apr. 2026 - 14:11

Det viser tall som den svenske Energimyndigheten har hentet fram for SVT.

Stagnasjonen begynte da regjeringen fjernet en klimabonusordning høsten 2022.

Ordningen hadde gitt kjøpere et tilskudd på opptil 70.000 svenske kroner. I 2025 var andelen solgte elbiler på 36 prosent, omtrent det samme som noen år tidligere. Til sammenligning er andelen 96 prosent i Norge og 68 prosent i Danmark.

Før den borgerlige regjeringen fjernet klimastøtten til elbilkjøpere, investerte bensinstasjoner og andre aktører på markedet stort i ladeplasser. Forventningen var at salget av elbiler i Sverige fortsatt kom til å stige kraftig.

– Vi trodde at 660.000 elbiler kom til å kjøre på veiene i 2025. Det ble 430.000. Det er et meget stort gap, sier Jenni Alterling, som er produktsjef for opplading ved Circle K.

Elbilenergi
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.