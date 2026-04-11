Svenske ladestasjoner for elbiler står tomme

Det viser tall som den svenske Energimyndigheten har hentet fram for SVT.

Stagnasjonen begynte da regjeringen fjernet en klimabonusordning høsten 2022.

Ordningen hadde gitt kjøpere et tilskudd på opptil 70.000 svenske kroner. I 2025 var andelen solgte elbiler på 36 prosent, omtrent det samme som noen år tidligere. Til sammenligning er andelen 96 prosent i Norge og 68 prosent i Danmark.

Før den borgerlige regjeringen fjernet klimastøtten til elbilkjøpere, investerte bensinstasjoner og andre aktører på markedet stort i ladeplasser. Forventningen var at salget av elbiler i Sverige fortsatt kom til å stige kraftig.

– Vi trodde at 660.000 elbiler kom til å kjøre på veiene i 2025. Det ble 430.000. Det er et meget stort gap, sier Jenni Alterling, som er produktsjef for opplading ved Circle K.