Svaret på Vestens mineralbehov ligger på land – ikke på havbunnen

I innlegget «Vi kommer alle fra et sted – det gjør også ressursene vi bruker» fremmer Stig-Morten Knutsen havbunnsmineraler som løsning på Vestens mineralbehov. Det er en farlig feilslutning som både kan medføre store miljøskader og undergrave mer realistiske løsninger.

Aller først: Knutsen titulerer seg som medlem av en FN-ekspertgruppe, men opplyser ikke om at han til daglig jobber i Sokkeldirektoratet. Det er svært problematisk, ettersom direktoratet har gjort det til en av sine hovedoppgaver å drive lobbyisme for gruvedrift på havbunnen. Knutsen er på ingen måte en nøytral ekspert på dette området.

Behovet for disse ressursene er utvilsomt stort, til grønn omstilling, digitalisering og forsvarsindustri.

Umoden teknologi

Det grønne feltet viser forekomsten med sjeldne jordarter på Fensfeltet. Det gulmarkerte området viser hvor selskapet REN har rettigheter. Foto: Rare Earths Norway

Men Knutsens innlegg er misvisende – først og fremst fordi Vestens mineralbehov både kan og må løses uten nevneverdig bidrag fra havbunnen.

Teknologien for å utvinne havbunnsmineraler er svært umoden, og selv optimistiske anslag forventer ikke kommersiell utvinning i norske områder før om 10–15 år.

Skal det i tillegg gjøres på en ansvarlig måte, i tråd med grunnleggende miljøprinsipper og god arbeidslivspraksis, vil det ta vesentlig lengre tid. Vi kan ikke vente så lenge i en situasjon der Kina allerede har monopol på enkelte mineraler, og de andre stormaktene er i ferd med å beslaglegge det som gjenstår.

Kan utvinnes raskere

Heldigvis har vi norske mineraler på land som kan utvinnes raskere, billigere og langt mer bærekraftig enn de på havbunnen.

I løpet av vinteren og våren skal det tas ti kilometer med boreprøver fra Fensfeltet. Foto: REN

Miljøstiftelsen Bellona samarbeider med norsk næringsliv om løsninger som kan øke tilførselen av kritiske mineraler både fra resirkulering, ombruk og en mer bærekraftig utvinning på land.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold For tyngre IT-utstyr er bruksfasen viktigst

Blant annet Sintef har påpekt at dette fint kan dekke mineralbehovet, uten at det blir nødvendig med dyphavsgruver. I stedet må det settes kraft bak den norske mineralstrategien og målet som Støre-regjeringen har satt om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring på land.

For en hammer ser alle problemer ut som spiker, og for Sokkeldirektoratet ser alle løsninger ut til å komme fra norsk sokkel. Som nasjon må vi klare å ha et større perspektiv. Svaret på Vestens mineralbehov ligger på land – ikke i tut og kjør på havbunnen.

Stig-Morten Knutsen, som skrev innlegget Melvær svarer på her, har gjort redaksjonen oppmerksom på at han ikke har noe imot å oppgi Sokkeldirektoratet som arbeidsgiver, men innlegget ble skrevet som Norges representant for FNs ekspertgruppe for ressurser.