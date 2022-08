Sval Energi kjøper Suncor Energy Norge

Sval Energi melder fredag morgen at de har signert en avtale om å kjøpe Suncor Energy Norge. Dermed overtar de det kanadiske selskapets eiendeler på norsk sokkel, som inkluderer en 17,5 prosents andel i Fenja-feltet, en 30 prosents andel i Oda-feltet og åtte andre lisenser.

Kjøpet vil tilføre Sval Energi en daglig produksjon på cirka 4000 fat olje og gass og en reserve på 19 millioner fat olje og gass. De ansatte i Suncor Energy overføres til Sval Energi.

– Norsk sokkel er fremdeles attraktiv, og vi bygger et sterkt selskap som skal skape verdier for samfunnet og våre eiere. Vi har felt i produksjon, nye utbygginger på gang og spennende letemuligheter. Målet er å bli en betydelig aktør på norsk sokkel. Det er nå i ferd med å skje, sier administrerende direktør Nikolai Lyngø i Sval Energi.

Flere oppkjøp

Dette er Svals siste i rekken av flere oppkjøp på norsk sokkel. Nylig kjøpte selskapet Spirit Energy Norway og de kjøpte seg opp i Ekofisk og Martin Linge-feltene for én milliard dollar.

Sval Energi er et norsk energiselskap, eid av investeringsselskapet HitecVision, med hovedkontor i Stavanger. Før oppkjøpet av Suncor hadde de 155 ansatte.

De har et mål om å nå en produksjon på 100.000 fat olje og gass per dag i 2023, og ligger ifølge dem selv an til å nå målet.

De er operatør for to produserende felt, Oda og Vale, og partner i ytterligere åtte felt og fem utbygginger.