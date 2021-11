SV krever ny milliardavgift for oljenæringen

– Dette dreier seg om mye penger i sum. Det skylder at vi har en stor, lukrativ olje- og gassindustri. Men ser man på avgiften, så er nivået vi foreslår per fat, helt håndterbart og vil ikke gjøre annet enn at det reduserer klimarisikoen ved at man unngår å åpne de minst lønnsomme feltene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til VG.

Mandag legger SV fram sitt alternativet budsjett før de deretter går i budsjettforhandlinger med Ap-Sp-regjeringen. Klima står høyt på agendaen for SV på vei inn i forhandlingene, og Kaski sier at avgiften vil være en av deres prioriterte saker.

Kravet om oljenæringens milliardavgift innebærer en omstillingsavgift per enhet olje som blir produsert. Og olje- og gassnæringen er såpass lønnsom at de vil tåle en slik avgift, mener Kaski.

Tiltaket er ment å frigjøre enorme pengesummer som kan brukes på for eksempel havvind, hydrogen, grønn maritim skipsfart og karbonfangst og -lagring, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som mener dette kan føre til at Norge blir ledende på utvikling av grønne næringer.

– I dag er vi i ferd med å bli akterutseilt på en del av de grønne næringene. Vi mener dette fondet kan frigjøre store midler som gjør at vi virkelig kan få fart på det grønne skiftet. Det kan være starten på en ny tid for Norge, sier han.