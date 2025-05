SV alene om å si nei til kjernekraft i Norge

Tidligere har alle sagt nei, men nå er SV alene om sin motstand.

– Atomkraft er dyrt, vi har ikke gode måter å håndtere avfallet på, og Norge har hittil ikke vist at vi evner å håndtere atomavfall på en god måte, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken til NRK.

I løpet av årets landsmøtesesong har flere partier endret holdning til kjernekraft. Fremskrittspartiets Marius Arion Nilsen sier han er glad for holdningsendringen blant de andre partiene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor har TU og Digi fått ny profil

– Frp er glade for at de andre partiene endelig ser den avgjørende rollen som kjernekraft kan spille i vårt og verdens energisystem, sier Nilsen.

Rødt og MDG har nylig åpnet opp for kjernekraft.

– Vi mener det er vanskelig å nå klimamålene hvis vi helt ser bort ifra kjernekraft, særlig hvis vi samtidig skal ta vare på naturen, sier Rødts Sofie Marhaug.

Både Venstre, KrF og Høyre er positive, og ønsker at Norge skal ta en aktiv rolle innen kjernekraft. Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg for å vurdere kjernekraftens rolle fremover.

Ellers viser det seg at ord er viktige. Kjernekraft er nemlig litt mer populært enn atomkraft, to begreper som betyr det samme. En undersøkelse fra Norsk medborgerpanel viser at 57 prosent sier ja til kjernekraft når dette ordet brukes, mens 52 prosent sier ja når begrepet atomkraft brukes.