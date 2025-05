– Det jeg frykter, er at de sender dette på en ørkesløs vandring i regjeringskorridorene, hvor vi vet hva svaret til slutt blir. Og det svaret er massiv nedbygging av finnmarksnaturen med vindkraft, sier Haltbrekken til NTB.

I dag skal Stortinget si ja eller nei til å forsyne gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest med strøm fra land.

Regjeringen – da bestående av både Ap og Sp – ga i august 2023 Equinor grønt lys til å starte elektrifisering med vindkraft av Melkøya-anlegget, som har store klimagassutslipp. Nå som Sp er ute av regjering, har de gått sammen med opposisjonen og dannet flertall på Stortinget mot regjeringens forslag.

Frp er imidlertid ikke enig i forslaget fra resten av opposisjonen, og på helgens landsmøte vedtok partiet et kompromissforslag. Det er dette forslaget Haltbrekken er skeptisk til.

Frp kritisk til CCS: – For dyrt

– Det er i dag et flertall mot regjeringens forslag om å elektrifisere Melkøya med storstilt vindkraftutbygging i Finnmark. Nå må dette flertallet samle seg om det eneste realistiske alternativet, sier SV-nestlederen.

Sp, SV, Rødt, Venstre, MDG og KrF har gått sammen om et forslag der de «ber regjeringen legge fram en sak om hvordan etablering av et gasskraftverk med karbonfangst og -lagring (CCS) kan etableres i tilknytning til Melkøya/Hammerfest-regionen».

Frp mener dette er for dyrt, og landsmøtet vedtok i helgen å be regjeringen «fremlegge en alternativ og realistisk kraftløsning for Melkøya innen utgangen av 2025».

– Vi ønsker ikke å bruke opp mot 40 milliarder kroner av skattebetalernes penger på en løsning som vi ikke vet helt ennå om fungerer, sa stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt (Frp) fra Finnmark til NTB i helgen.

Ifølge Strifeldt er resolusjonen partiets måte å møte de andre partiene med et kompromissforslag.

SV mener imidlertid at disse tallene ikke stemmer, men viser til at selskap som vil bygge et slikt gasskraftverk, anslår at prisen kan bli mellom 15 til 20 milliarder kroner.

Frykter regjeringen får viljen sin

– Jeg skal se på det forslaget fra Frp, men jeg frykter at det ikke fører til noen stopp i den massive nedbyggingen av naturen, sier Haltbrekken

Han er redd nye runder i regjeringen kun kommer til å ende med samme utfall: Å elektrifisere gassanlegget på Melkøya med vindkraft.

– For vi vet hva svaret fra regjeringen kommer til å være. De kommer til å si at de ikke har noe tro på noen andre alternativ, og at de mener det er massiv nedbygging av naturen med vindkraft som må til. Derfor må vi pålegge dem å legge fram en sak om gasskraft som fanger og lagrer CO2-utslippet. Vi kan ikke være naive og tro de kommer med noe annet enn de allerede har kommet med.

Utbyggingen av vindkraft har vakt motstand blant mange som mener at det vil gå på bekostning av reindriften i Finnmark.