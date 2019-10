Studie: Klimaendringer gjør værfenomenet El Niño sterkere

Siden 1970-tallet har El Niños dannet seg lenger vest i Stillehavet i varmere farvann, noe som i flere tilfeller gir sterkere El Niños. Det konkluderer forskere som har publisert studien i det vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of National Academy of Sciences, etter å ha undersøkt 33 ulike El Niños fra 1901 og fram til i dag.

Den naturlige oppvarmingen i Stillehavet utløser ekstremvær over hele kloden. En kraftig El Niño kan utløse tørke noen steder, som i Australia og India. Andre steder, som i California, kan det utløse flom. Dessuten får Stillehavet flere tyfoner under en El Niño, mens Atlanterhavet får færre orkaner.

Grunnen til at El Niño oppstår lenger vest for den internasjonale datolinjen er fordi vannet mot vest er naturlig varmere, mener forskerne. Før 1978 ble 12 av 14 El Niños dannet øst for linjen. Etter 1978 ble alle 11 dannet mer sentralt eller vest for datogrensen, ifølge studien.

Tidligere i år registrerte forskere på Hawaii de høyeste nivåene av karbondioksid i atmosfæren siden målingene begynte.

Over 60 millioner mennesker i 13 land trengte nødhjelp på grunn av El Niño i 2016, den kraftigste versjonen av værfenomenet som er registrert. 32 millioner av de rammede var i Afrika.

Studien styrker bevisene for at El Niño-hendelser blir sterkere med fortsatt klimaendring, men El Niño-ekspert Allan Clarke ved Florida State University har pekt på at studien fokuserer for mye på vanntemperatur.