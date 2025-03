Studie: En av tre vil velge fastprisordning for strøm

Tallene er hentet fra en spørreundersøkelse fra YouGov, gjennomført på vegne av Gudbrandsdal Energi. Bakgrunnen er at regjeringen foreslår å tilby strømkundene et valg mellom fastpris og strømstøtte fra 1. oktober i år.

Fastprisalternativet norgespris innebærer en fastpris på 40 øre/kWh før avgifter og påslag.

I undersøkelsen er et landsrepresentativt utvalg på 1006 personer over 18 år spurt hvor sannsynlig det er at de vil velge norgespris (eller en tilsvarende fastprisordning) om dette forslaget blir en realitet. 34 prosent sier det ville vært aktuelt for deres del.

I tillegg svarer én av fem velgere at tiltak som norgespris vil avgjøre hvilket parti de stemmer på ved høstens stortingsvalg. Respondentene som svarer dette, er jevnt fordelt på alder og kjønn.

Viktig med tydelige alternativ

Marius Røed Sveipe, daglig leder i GE, mener tallene viser at partienes strømpolitikk er viktig inn mot valget. Han sier det er en trend at forbrukerne både er mer bevisste og mer interesserte i strøm ettersom det er blitt en større del av husholdningenes utgifter.

– For mange er ikke strøm bare en viktig sak, men den viktigste. Dette viser hvor kritisk forutsigbarhet i strømutgiftene har blitt for mange av oss. Tallene indikerer at det vil bli vanskelig å gå til valg uten et tydelig alternativ til regjeringens foreslåtte norgespris, sier Sveipe til NTB.

– En så stor andel strømbevisste velgere øker kravene til at politikerne fremmer tydelige og forståelige alternativer til strømordninger.

Behov for trygghet

Sveipe sier en fastprisordning vil gi mange husholdninger trygghet i økonomien, særlig når strømprisene svinger mest. Samtidig virker kundene usikre på hva de skal velge om de må bestemme seg for en fastprisavtale eller strømstøtte.

– Halvparten svarer enten midt på skalaen eller «vet ikke» – begge deler er jo et tegn på usikkerhet.

Sveipe mener svarene reflekterer at vi lever i en tid med stor usikkerhet rundt økonomien. Undersøkelsen ble for øvrig gjennomført før USAs president Donald Trump begynte å rokke ved handels-, utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Usikkerheten blant folk er neppe blitt mindre.

– Nå våkner man nær sagt hver morgen til nye utspill, der hvert av dem kan medføre store omveltninger. Så jeg vil si at alt som kan gi folk mer trygghet, i den situasjonen vi er i nå med stor usikkerhet, det er bra for forbrukerne, sier Sveipe.

Hva med enøk?

Samtidig som fastprisløsninger kan bidra til forutsigbarhet og trygghet, tror GE det er en fare for at folk ikke lenger vil være motivert til å bruke mindre strøm.

To av tre svarer i undersøkelsen at de ikke tror strømforbruket deres ville endret seg om de fikk en fastprisløsning som norgespris. De vil bruke strøm omtrent som før.

– Videre svarer 32 prosent av de spurte at de ikke ser noen verdi av enøktiltak, som varmepumper, solcelleanlegg, isolering av vinduer og loft, hvis de får en slik fastpris. 40 prosent er usikre, sier Sveipe.

– Norge har som mål å spare 10 TWh strøm i bygg innen 2030, men dersom billig strøm fjerner insentivene til enøk, kan vi risikere at investeringene uteblir – noe som gjør målet langt vanskeligere å nå.

GE mener støtteordningene fra Enova, Husbanken og lignende må øke for at folk skal oppleve enøktiltak som verdifulle.