Strømforbruket stiger: Snittregning på 1200–1500 kroner i oktober

– Strømforbruket til norske husholdninger steg kraftig i oktober i takt med at gradestokken viste stadig lavere temperaturer. Det gjør at sluttsummen på strømregningene har økt også, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

Strømprisene gikk også opp, men var likevel lavere enn de har vært på samme tid de siste årene.

– Høyere etterspørsel etter strøm fører som regel til at strømprisene stiger. Det har skjedd også nå i nesten hele landet, sier Standal.

Prisfall i nord

Fornybar Norges strømprisindeks beregner hvor mye husholdninger med et gjennomsnittlig strømforbruk vil få i strømregning, inkludert strømstøtte, nettleie og avgifter. Den tar også høyde for forskjellige strømpriser og ulikt forbruk i ulike deler av landet.

På Østlandet vil regningen for oktober bli på 1330 kroner i snitt, ifølge indeksen, mens den ender på rundt 1500 kroner på Sør- og Vestlandet.

I Nord-Norge og Midt-Norge vil snittregningen for oktober være på rundt 1200 kroner.

– Det eneste stedet i Norge der strømprisen falt i oktober er Nord-Norge. Det er nokså uvanlig at strømprisene faller fra september til oktober, og dette prisfallet skyldes hovedsakelig at nordlendingene forrige måned kunne importere masse billig vindkraft fra Nord-Sverige, sier Standal.

Høyest pris på Sørlandet

Fra september til oktober økte strømforbruket til gjennomsnittshusholdningen med mellom 31 og 43 prosent i alle de fem norske strømprisområdene, ifølge tall fra Elhub.

Oktober var 1,7 grader varmere enn normalen, men likevel et godt stykke kaldere enn september. På landsbasis var det 20 prosent mer nedbør enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.

Slik oppsummerer Fornybar Norge strømprisene i de ulike delene av landet i oktober:

* På Østlandet og Vestlandet kostet strømmen i snitt 40/kWh i oktober, omtrent en dobling fra september, da prisen var mellom 19–21 øre/kWh

* På Sørlandet var strømprisene på 49 øre/kWh, en oppgang fra 45 øre/kWh i september.

* I Midt-Norge endte snittprisen på 16 øre/kWh i oktober, en oppgang fra 15 øre/kWh i september. * I Nord-Norge endte snittprisen på 13 øre/kWh, en nedgang fra 15 øre/kWh i september.

Selv om strømprisene har steget, er de fortsatt langt lavere enn under strømpriskrisen for to år siden.

– I hele Sør-Norge og i Midt-Norge var strømprisene i oktober 3–7 prosent lavere enn i samme måned i fjor, og hele 60–70 prosent lavere enn i oktober 2022, skriver Fornybar Norge.