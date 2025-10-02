Strøm er blitt sikkerhetspolitikk

I en tid preget av økende geopolitisk uro må vi regne med at kritisk infrastruktur, også energisystemet, kan bli utsatt for sabotasje og angrep. Dette er ikke lenger en fjern trussel, men allerede en realitet.
Norge og Norden har allerede et tett energisamarbeid som gjør det mulig å balansere produksjon og forbruk på tvers av grenser. Det gir oss en styrke få andre regioner kan vise til, men i møte med både klimaomstilling og økende sikkerhetspolitiske utfordringer må vi styrke samarbeidet på tvers av samfunnsområder og landegrenser.
Et sikkerhetspolitisk spørsmål
Et motstandsdyktig energisystem handler ikke lenger bare om strøm i kontakten, men om samfunnets evne til å håndtere kriser, beskytte kritisk infrastruktur og evnen til å holde hjulene i gang, også når presset øker. Energi har for lengst blitt et sikkerhetspolitisk spørsmål som krever internasjonalt samarbeid, ikke minst med våre Nato-naboer i Finland og Sverige.
Sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i 2022 viste hvordan energi kan bli et virkemiddel i et større geopolitisk spill. Selv om gjerningspersonene fortsatt er ukjente, peker hendelsen mot en strategi for å destabilisere europeisk samarbeid og svekke tilliten mellom landene. Det minner oss om å være årvåkne mot hybride trusler. Når truslene utenfra rykker stadig nærmere, må vi spørre oss: Er vi godt nok forberedt?
Stødig i en uforutsigbar tid
For å sikre at Norden står mer stødig i en mer uforutsigbar tid, må vi handle på tre områder samtidig: Øke nettkapasiteten mellom landene, sikre større fleksibilitet i kraftmarkedet og styrke koordineringen på tvers av grensene.
- Et tettere samarbeid vil gjøre oss mindre utsatt for kriser. Norden har et unikt utgangspunkt. En videreutvikling av dette samarbeidet vil styrke forsyningssikkerheten, øke robustheten og gi rom til å handle raskt når det gjelder.
- Vi må planlegge for økt produksjon av fornybar kraft. Nordiske lands kraftproduksjon utfyller hverandre på en god måte. Norge må ta sin del av ansvaret, men vi trenger et tettere samarbeid for å utnytte de ulike og komplementære energisystemene. Slik kan vi sikre nok og stabil kraft til omstillingen. For å lykkes må rammevilkårene være langsiktige og forutsigbare, slik at investeringer i nett og energieffektivisering kan skje med nødvendig tempo og trygghet.
- Vi kan lære mye av hverandre på tvers av samfunnsområder. Forsvaret har lang erfaring med sikring av anlegg og systemer. Energisektoren har utviklet solide beredskapsrutiner og sikring av infrastruktur over lang tid, og samferdselssektoren spiller en avgjørende rolle for transport og logistikk. Når vi kobler denne kunnskapen sammen, både nasjonalt og nordisk, kan vi bygge en langt sterkere felles forsvarsevne. I en verden der usikkerheten vokser, har Norden en unik styrke: Vi deler ressurser, har komplementære energisystemer og en samarbeidskultur få andre regioner kan vise til. Skal vi lykkes med både energiomstillingen og styrke beredskapen, må vi utnytte denne styrken fullt ut. Et sterkere nordisk energisamarbeid blir avgjørende for å sikre nok kraft, stabile priser og en pålitelig energiforsyning i årene som kommer.