Strøm er blitt sikkerhetspolitikk

I en tid preget av økende geopolitisk uro må vi regne med at kritisk infrastruktur, også energisystemet, kan bli utsatt for sabotasje og angrep. Dette er ikke lenger en fjern trussel, men allerede en realitet.

Norge og Norden har allerede et tett energisamarbeid som gjør det mulig å balansere produksjon og forbruk på tvers av grenser. Det gir oss en styrke få andre regioner kan vise til, men i møte med både klimaomstilling og økende sikkerhetspolitiske utfordringer må vi styrke samarbeidet på tvers av samfunnsområder og landegrenser.

Et sikkerhetspolitisk spørsmål

Et motstandsdyktig energisystem handler ikke lenger bare om strøm i kontakten, men om samfunnets evne til å håndtere kriser, beskytte kritisk infrastruktur og evnen til å holde hjulene i gang, også når presset øker. Energi har for lengst blitt et sikkerhetspolitisk spørsmål som krever internasjonalt samarbeid, ikke minst med våre Nato-naboer i Finland og Sverige.

Sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i 2022 viste hvordan energi kan bli et virkemiddel i et større geopolitisk spill. Selv om gjerningspersonene fortsatt er ukjente, peker hendelsen mot en strategi for å destabilisere europeisk samarbeid og svekke tilliten mellom landene. Det minner oss om å være årvåkne mot hybride trusler. Når truslene utenfra rykker stadig nærmere, må vi spørre oss: Er vi godt nok forberedt?

Stødig i en uforutsigbar tid

For å sikre at Norden står mer stødig i en mer uforutsigbar tid, må vi handle på tre områder samtidig: Øke nettkapasiteten mellom landene, sikre større fleksibilitet i kraftmarkedet og styrke koordineringen på tvers av grensene.