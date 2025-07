Strid om Sørreisa – Sp varsler kontrollsak etter personellflytting

I mai foreslo forsvarssjef Eirik Kristoffersen å legge en ny Nato-base til Bodø, og samtidig flytte 40 ansatte fra Sørreisa – noe Sp reagerte kraftig på, skriver Klassekampen.

I budsjettforhandlingene mellom Sp, SV og Ap i juni fikk de gjennomslag for at Sørreisa skal være en operativ lokasjon for forsvaret også i framtida – og dermed trodde Sp at slaget om Sørreisa var vunnet.

Kort tid etter gikk Marte Gerhardsen (Ap), statssekretær i Forsvarsdepartementet, ut og slo fast at personell fortsatt skal flyttes fra Sørreisa.

– Vi ser at vedtaket ikke blir fulgt opp, og derfor varsler vi nå kontrollsak, sier Sandra Borch (Sp).

Det kreves støtte fra en tredel av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å åpne sak. Etter det Klassekampen kjenner til, stiller SV og Rødt seg bak varselet – og dermed har Sp sikret seg fire av elleve medlemmer – altså mer enn en tredel.

I motsetning til Borch mener Gerhardsen ikke at Ap bryter budsjettenigheten med Sp og SV.

– Vi skal etterleve budsjettenigheten og levere på det Stortinget ber om. Sørreisa vil fortsatt være en operativ enhet selv om stillinger flyttes til Bodø og det nyopprettede luftoperasjonssenteret, skriver Gerhardsen i en epost til avisen.