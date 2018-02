Stressekspert skeptisk til Audis «empatiske» bil

«Snart kan du bli sunnere – ved hjelp av bilen» skriver Audi om programmet Fit Driver.

Systemet skal kunne tilby stressede førere pusteøvelser. Stresseksperten konstaterer at systemet er teoretisk mulig – men det kan være en pr-gimmick.

Programmet samler in data fra førerens fitnessmåler eller smartklokke, for eksempel puls og kroppstemperatur og analyserer den ved hjelp av smarte algoritmer. Hvis føreren er stresset, skal bilen kunne tilby pusteøvelser gjennom høyttaleren eller setemassasje i takt med musikk. Målet er å gjøre bilen til er «helsebringende sted som minsker stressnivået og øker velværen». Bilen skal bli en «tenkende, empatisk assistent».

Torbjørn Åkerlund er professor ved det svenske Stressforskningsinstitutet. Hans første spørsmål er om Audi har publisert noe i et vitenskapelig tidsskrift rundt teknikken.

– Eller er det bare spøk? Å bare måle hjertefrekvensen sier ingen ting om hvor stresset man er. Har man lært bilen sin normale hjertefrekvens, kan den naturligvis merke om den øker. Men bilen vet ikke når den kommer opp på et farlig nivå.

Forsøk siden 1950

Professoren påpeker at man har forsøkt å måle stressnivå ved hjelp av hjertefrekvensen siden midt på 1900-tallet. For å vite hva han skal mene om Audis program, vil han ha mer informasjon om hvordan det faktisk fungerer.

– Det krever at føreren kjører bilen under både rolige og mindre rolige forhold. Da kan systemet lære seg hvordan føreren fungerer i den ene eller andre tilstanden.

– Teoretisk sett er teknikken ingen umulighet. Men det avhenger av hvor godt man utformer den.

Er stressede bilførere et problem rent generelt?

– Bilkøer og lignende kan skape stress. Ikke minst i USA har vi sett eksempler på road rage. I slike situasjoner kan det være et poeng i å ha avlesning av hjertefrekvensen. Skal man sette i gang beroligende musikk, er det kanskje like bra at bilen gjør det automatisk i stedet for at man selv skal behøve å tenke på det.

«Smarte algoritmer»

Den svenske nettavisen Ny Teknik har bedt om mer informasjon om Audi Fit Driver, og fått tilsendt en artikkel publisert i Audis eget magasin Encounter. Der framgår det at programmet lærer seg mer og mer om føreren over tid, takket være «smarte algoritmer». En fysiolog, Ulrike Elsler, oppgis å være rådgiver i prosjektet, og det framgår at programmet også benytter seg av data som samles inn på andre tidspunkter enn når føreren sitter i bilen, for eksempel ved søvn eller mangel på dette.

Men det framgår ikke nøyaktig hvordan kvaliteten på pulsmålingen valideres i det individuelle tilfellet. Bare at alle fitnessmålere ikke egner seg.

– En forutsetning er at det må tilfredsstille Audis standard for måling av kvaliteten til vitale data, sier Franz Mirlach, som er en av de ansvarlige for utviklingen.

Det innebærer for eksempel at kvaliteten på pulsmålingen skal ha blitt kontrollert i forhold til EKG-målinger som er utført parallelt.

Det finnes ingen henvisninger til publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.

Irene Bernald er Audis svenske PR- og informasjonssjef, og påpeker at programmet fortsatt befinner seg på utviklingsstadiet og at det også handler om å hjelpe føreren med å holde seg oppmerksom.

Etter at professor Torbjørn Åkerstedt har fått del i det overstående, konstaterer han at det ikke finnes så mye å legge til:

– De har ingen validering av hvor godt programmet fungerer. Da kan man ikke si så mye mer. Det kan være bra eller det kan være dårlig, sier han.