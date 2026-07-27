Strengere byggekrav – må forberede seg på krevende ventetid

– Når området skal bygges opp igjen, vil det gjøres etter dagens forskrifter og lovverk. Det er altfor tidlig å si om det betyr at det blir likt, sier direktør for samfunn i Drammen kommune, Lene Basma, til NRK.

Dersom rekkehusene skal bygges like tett som tidligere, vil det stilles strengere krav til materialvalg for å ivareta brannsikkerheten.

Kommunen må vente på at politiet frigir eiendommene før de kan ta de neste praktiske skrittene.

– Vi gjør vurderinger etter hvert om vi kan sikre vann- og avløpsforsyning. Så må vi også vurdere dette området i forhold til en eventuell forurensningsfare, sier direktøren.