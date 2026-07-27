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Bygg

Strengere byggekrav – må forberede seg på krevende ventetid

Beboere i Krokstadelva må forberede seg på en lang og krevende ventetid etter brannen på grunn av strengere byggekrav. 

Dersom rekkehusene skal bygges like tett som tidligere, vil det stilles strengere krav til materialvalg for å ivareta brannsikkerheten.
Dersom rekkehusene skal bygges like tett som tidligere, vil det stilles strengere krav til materialvalg for å ivareta brannsikkerheten. Foto: Frederik Ringnes / NTB
NTB
27. juli 2026 - 10:51

– Når området skal bygges opp igjen, vil det gjøres etter dagens forskrifter og lovverk. Det er altfor tidlig å si om det betyr at det blir likt, sier direktør for samfunn i Drammen kommune, Lene Basma, til NRK.

Dersom rekkehusene skal bygges like tett som tidligere, vil det stilles strengere krav til materialvalg for å ivareta brannsikkerheten.

Kommunen må vente på at politiet frigir eiendommene før de kan ta de neste praktiske skrittene.

– Vi gjør vurderinger etter hvert om vi kan sikre vann- og avløpsforsyning. Så må vi også vurdere dette området i forhold til en eventuell forurensningsfare, sier direktøren.

Demonstranter har i flere år aksjonert mot dumpingen i Førdefjorden.
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