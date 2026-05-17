Kinesisk statsborger varetektsfengslet i fire uker

En kinesisk statsborger er varetektsfengslet i fire uker, siktet for forsøk på spionasje i Nordland. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

– PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NTB.

Mannen ble pågrepet fredag 15. mai, men Veum kan ikke si hvor pågripelsen fant sted eller hva som skal ha vært mål for den angivelige etterretningsvirksomheten.

– Dette må vi komme tilbake til, sier han.

Om den kinesiske mannen var bosatt i Norge, ønsker PST foreløpig heller ikke å si noe om.

– Erkjenner ikke straffskyld

Salten og Lofoten tingrett etterkom tidlig søndag morgen PSTs begjæring om varetektsfengsling av mannen i fire uker.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat Tor Haug til NTB.

Haug hadde søndag ettermiddag ennå ikke mottatt fengslingskjennelsen og kan derfor ikke si om den vil bli anket.

I likhet med PST kan han heller ikke si hvor mannen ble pågrepet, eller hvilken form for etterretningsvirksomhet han anklages for.

Militære anlegg

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ligger på Reitan utenfor Bodø i Nordland, og der ligger også Natos regionale luftoperasjonssenter for nordområdene.

Evenes flystasjon, som er framskutt base for de norske F-35 kampflyene, ligger også i fylket, og det samme gjør strategisk viktige marinebaser og etterretningsstasjoner.

Luftforsvarets maritime overvåkingsfly har base på Andøya, der det nå bygges en base for langtrekkende droner.

FOH opplyser til NRK at de er kjent med pågripelsen av den kinesiske statsborgeren, men ønsker ikke å kommentere saken ut over dette.

Kompleks sak

Det er ikke kjent om mannen som nå er varetektsfengslet, kan knyttes til saken der det er gjort beslag i en satellittmottaker, tre personer er siktet og én kinesisk kvinne er varetektsfengslet.

Etter det NTB erfarer, skal det ikke være tilfelle.

Den varetektsfengslede kvinnen ble pågrepet 7. mai og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Hun ble varetektsfengslet dagen etter.

Ifølge PST står trolig en statlig aktør bak, under dekke av å være et norskregistrert firma som er eid av et selskap registrert i Singapore.

Politiadvokat Thomas Blom i PST har uttalt at de antar at de øvrige siktede i denne saken befinner seg i Kina. Ifølge Blom kan PST komme til å ta ut flere siktelser i det han har omtalt som en kompleks sak.

Mottaker på 22 tonn

PST ble oppmerksomme på hva som foregikk, etter en grunnlagsrapport fra sin forebyggende avdeling. 17. april beslagla PST en mobil satellittmottaker på 22 tonn fra den kinesiske kvinnen i en konteiner i Oslo havn.

Satellittmottakeren var oppgitt å skulle ta ned værdata, noe den ifølge PST ikke er egnet til. Blom har sammenlignet mottakerens dimensjoner og konstruksjon med å skyte spurv med kanon, eller krill med torpedo.

– Den har vi tatt i beslag for å hindre at den blir satt opp og i drift. Den tror vi var tiltenkt Andøya, sa Blom.