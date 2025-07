Strenge rensekrav bremser boligbygging – ny praksis kan gi mindre byggestans

Mange kommuner oppfyller ikke kravene til rensing av avløpsvann. Det kan få alvorlige konsekvenser for miljøet, men også muligheten for å bygge boliger fordi det er strenge krav til avløp, heter det i en pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Forurensningssituasjonen i Oslofjorden er alvorlig, og vi ser en negativ utvikling i en rekke andre norske fjorder. Dårlig rensing av avløpsvann er en hovedårsak. Nå ber vi kommunene om å få fart på arbeidet med å oppgradere renseanleggene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Sender brev

Nå sender regjering et brev til kommunene med nye presiseringer og forventninger for å hindre byggestopp og redusere forurensning. Kommunene må få på plass oppgraderte avløpsløsninger raskt, slik at de oppfyller rensekravene.

Det holder at bygg på eiendommen kan knyttes til det offentlige avløpsnettet og at kommunen har utslippstillatelse til avløpsanlegget. At nye tilkoblinger fører til en forverret forurensningssituasjon fra renseanlegget, skal følges opp av kommunen.

– Den nye presiseringen av plan- og bygningsloven gir kommunene en ny mulighet til å unngå byggestopp og gir mer forutsigbarhet for utbyggere. Det gjør det mulig å utvikle lokalsamfunn samtidig som vi rydder opp i utfordringer med kommunalt avløpsutslipp, sier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap) i pressemeldingen.

Feil forståelse

Regelverket er blitt forstått slik at kommuner som ikke overholder rensekravene, ikke kan gi byggetillatelser til nye boliger. I en del tilfeller betyr det at det tar lang tid å få i gang nye boligprosjekter.

De nye presiseringene innebærer at byggestopp først oppstår når det er innført tilknytningsstopp. Er det gitt byggetillatelse før innføringen av tilknytningsstopp, kan kommunen som anleggseier likevel tillate tilknytning for de bygningene det gjelder.