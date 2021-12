Støydemping gir MC-førere mer kjøreglede og økt sikkerhet

Trondheim-selskapet Daal har produsert sin første fullintegrerte pilotserie for Nolan Group – den verdensledende italienske produsenten av motorsykkelhjelmer. Hjelm og intercom er produsert av Nolan, mens integreringen mellom hjelm, intercom og aktiv støydempingsteknologi kommer fra den trønderske oppstartsbedriften.

– Vårt hovedmål er å skape trygg motorsykkelglede. For å få til det mener vi man er avhengig av å dempe støyen man opplever i konvensjonelle MC-hjelmer, sier Dag A. Aa. Loe, gründer og daglig leder i Daal.

Selskapet har patentbeskyttet teknologi for å maksimere effektivitet av støydempingskontrolleren gjennom optimal informasjonsprosessering, og å maksimere effektivitet av ANC-høyttalere ved akustisk optimalisering.

– Dette gjør oss i stand til å levere et system som er svært kompakt, kraftig og som tilpasser seg til både skiftende miljø, brukere og bruksområde, sier Loe.

Første leveranse av hjelmen kommer til å koste omkring 10.000 kroner.

Sintef og Daal har samarbeidet om å forske på effekten av støydemping i MC-hjelmer. Her ser vi Sintef-forsker Tron Vedul Tronstad (t.v.) og Daal-gründer og daglig leder Dag A. Aa. Loe.

Støy-samarbeid

Daal har også nylig inngått et samarbeid med en lokal produksjonspartner. Norsk Datateknikk skal bidra med både småskalaproduksjon-, prototyping- og utviklingsressurser innenfor elektronikk, signalbehandling, akustikk og embedded.

– Deres kompetanse utfyller oss så godt at de kommer inn på eiersiden i Daal. Og så må jeg si at det er ganske kult at det finnes aktører her i regionen vi kan samarbeide med og som kan levere noe fysisk, sier Loe.

For å lære mer om MC-førernes opplevelser av støy og finne ut mer om betydningen av aktiv støydemping, har Daal samarbeidet med Sintef om et forskningsprosjekt for å undersøke sammenhengen mellom utmattelse og vindstøy for motorsyklister, samtidig som støydempingsteknologi for aktiv reduksjon av vindstøyen ble simulert for å redusere denne effekten.

Prosjektet er gjennomført med støtte fra Regionalt forskningsfond Trøndelag.

I tillegg til Sintef har Daal fått hjelp fra Jan Petter Wiggum på Nord universitet, som til daglig utdanner landets MC-kjøreskolelærere.

VR-forsøk i lab

I et Virtual Reality-forsøk på en ekte motorsykkel testet forsøkspersonene to lydscenarier på cirka 30 minutter hver for å se hvor trøtte og uoppmerksomme MC-førerne ble av å kjøre med konvensjonelle hjelmer kontra en med aktiv støydemping.

Underveis målte forskerne størrelsen på sjåførens pupiller og hvor ofte de blunket for å se om de kjedet seg eller ble trøtte.

– MC-førerne viste alle tegn på utmattelse i løpet av forsøket, men vi var ikke i stand til å isolere én enkelt faktor som bidro til utmattelsen, forteller Sintef-forsker Tron Vedul Tronstad.

Han forklarer at dette antakelig skyldtes at det i testoppsettet ikke var noe å gjøre for sjåførene annet enn å sitte på. Dette førte til at alle ble mindre opplagt etter 10-15 minutter.

– Dessuten hadde vi for kort pause imellom intervallene, slik at forsøkspersonene allerede var trøtte og uopplagte da de startet runde to. Testoppsettet vårt viste seg dessverre for enkelt til å få gode nok testresultater til å kunne sette to streker under svaret. Men da vet vi at man må ut i det virkelige liv for å teste dette skikkelig, sier Tronstad.

Pål Anders Ullevålseter går god for Daals MC-hjelmer. Foto: Dag A. Aa. Loe

Bra for ørene

Ifølge Sintef-forskeren er det gjort en del studier som dokumenterer utmattelse hos sjåfører som følge av støy, men mesteparten av kunnskapen som finnes, er hentet fra person- og lastebiler.

– For MC-førere er det turbulens rundt hjelmen som genererer lavfrekvent støy. Vår antakelse er fortsatt at man ved å redusere de lavfrekvente lydene vil få en mer oppmerksom og mindre sliten MC-fører, forteller Tronstad – og legger til:

– Det vi uansett kan slå fast, er at det er bra for sikkerheten å fjerne de lavfrekvente lydene. Dessuten er det vesentlig å få ned støynivået i MC-hjelmene for å unngå hørselsskader. Støyen i mange MC-hjelmer holder over 100 desibel.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 11/2021