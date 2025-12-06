Foto: Wikimedia Commons/CC-BY-4.0
Den svenske kanalen trenger nye og større sluser.
Ved Trollhättan må det sprenges ut en helt ny strekning.
Maritim
Nye sluser vil sluke minst seks milliarder
Det svenske Trafikverket har skissert en kostnad på totalt 6,1 milliarder. Men det er i 2021-kroner, så gjett om det blir dyrere!
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
6. des. 2025 - 05:00
