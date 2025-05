Stortinget har enstemmig vedtatt å «iverksette nødvendige tiltak for at forsvarsindustrien og andre kritiske samfunnsfunksjoner med betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser kan gis særskilt prioritering av strømnett», skriver Altinget.

Hvis det ikke er mulig med dagens lovgivning, ber de regjeringen fremme nødvendige forslag for å muliggjøre dette.

Forslaget kom som et representantforslag fra Fremskrittspartiet. Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp), som er en av forslagsstillerne, er svært glad for tirsdagens vedtak, som han mener vil medføre en prioritering av nasjonale sikkerhetsinteresser.

– Det gjør oss rustet til å bygge ut den viktige infrastrukturen og den viktige produksjonen som vi trenger for å kunne bygge reell beredskap og styrke Forsvaret, uttaler Amundsen til Altinget.