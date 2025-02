Stortinget stemte for å åpne for kraftutbygging i vernede vassdrag

Et bredt flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte for forslaget.

Blant representantene som var i salen, stemte 78 representanter for, mens 21 stemte mot.

Vedtaket går ut på at Norges 390 vernede vassdrag kan åpnes for kraftverkutbygging.

Forutsetningene for åpning er at samfunnsnytten – for eksempel i form av flomdempende effekt – vurderes som betydelig. Og at miljøkonsekvensene anses som akseptable.

Saken har vakt stort engasjement. Tirsdag demonstrerte flere organisasjoner utenfor Stortinget, og blant dem var miljøaktivist Greta Thunberg.

– Norske politikere foreslår å rive opp allerede ekstremt utvannede kompromisser og si at det er ok å ofre flere vernede vassdrag. Alt i gjerrighetens navn, sa hun.

Direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener at det neppe blir mange kraftprosjekter ut av endringene.

– Det er neppe stort potensial for utbygging i vernede vassdrag, med mindre man ønsker å gyve løs på den vakreste, mest verdifulle naturen vi har, sa han til NRK tirsdag.