Stort cyberangrep mot Equinor i sommer

Konsernsjef Anders Opedal opplyser til DN at selskapet ble utsatt for et stort cyberangrep.

Han vil ikke kommentere hvor angrepet kom fra eller om det har en sammenheng med krigen i Ukraina, men forsikrer at Equinor hadde god kontroll.

Allerede i desember, over to måneder før invasjonen av Ukraina, trappet selskapet kraftig opp på sikkerhetsarbeidet. Da krigen brøt ut, ble det satt ned et eget risiko-team.

– Jeg satte ned et såkalt SPT-team, Strategic Project Team, der lederen ser og koordinerer all risiko på tvers, som til enhver tid er i stand til å gi meg et samlet bilde når det gjelder risiko og trusselbilde, sier Opedal.

Det ble satt ned en krisestab internt i Equinor etter sabotasjen mot gassrørene i slutten av september.

– Vi hadde allerede vært i god kontakt med politiet rundt droneaktiviteten. Her måtte vi gjøre enda mer. Da satte vi ned vår krisestab, som sammen med SPT gjennomførte alle nødvendige tiltak for å øke sikkerhetsnivået offshore og på landanleggene. Nå er krisestaben lagt ned, mens SPT jobber videre, sier Opedal.